Banco del Bienestar prepara transferencias y pagos con DiMo y CoDi

"Tendremos la posibilidad de hacer también transferencias y tener Dimo y Codi en la aplicación", dijo tras la presentación del Plan Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030. "Va a ser a partir del primer trimestre del próximo año para todos los usuarios".

Lamoyi dijo que esperan que haya 10 millones de nuevos inscritos entre las nuevas beneficiarias de la pensión de Mujeres del Bienestar y las becas Rita Cetina.

Lamoyi destacó que en la aplicación del Banco del Bienestar se hacen 2 millones de consultas al día y tiene más de 25 millones de descargas, es decir, el 50% de los clientes totales del banco tiene la app.

La apuesta es que los beneficiarios usen esta tarjeta en tiendas y comercios y así no hagan retiros de efectivo.

Lamoyi dijo que el banco no dará financiamientos para los mexicanos y destacó que estos se otorgarán vía Financiera del Bienestar.