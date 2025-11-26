Hacienda quiere que ahorres más y lanza plan para formalizar tu guardadito, pagos y seguros

La necesidad de esta política surge, en parte, de una falta de confianza por parte de los usuarios en los servicios financieros, pero también de las demandas de ampliar el acceso a estos servicios.

El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Ángel Cabrera, dijo que con esta política se busca integrar a la banca de desarrollo y a organismos como el Infonavit.

"La política que hoy se presenta tiene las condiciones técnicas institucionales y operativas para convertirse en una herramienta efectiva para rodear la participación de toda la población en el sistema financiero formal y contribuir al bienestar financiero del país", dijo Cabrera.

Por su parte, Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México (Banxico), dijo que a pesar de los esfuerzos por aumentar la inclusión financiera en el país, persisten retos como el rezago en el acceso al crédito para las mujeres y a mipymes.

"Se incorpora por primera vez un eje específico de igualdad de género reconociendo que mujeres rurales, indígenas y adultas mayoras mayores enfrentan distintos desafíos", señaló.

También destacó la baja utilización de pagos digitales así como la desconfianza de la población para usar servicios financieros.

"Las causas asociadas a la baja inclusión en nuestro país son multifactoriales y requieren acciones de diversos actores", dijo la gobernadora.

Sobre la desconfianza dentro de la población usuaria al contratar y usar los servicios financieros, Rodríguez destacó que hace falta que la población acceda con mayor facilidad de uso y que con una mayor inclusión financiera, las decisiones de política monetaria podrán ser más palpables para la población.

Por su parte, Lucía Buenrostro, vicepresidenta de política reguladora de la CNBV, destacó que se tienen que robustecer los esquemas de prevención de problemas con productos servicios financieros para fortalecer la confianza.