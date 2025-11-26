Publicidad

Nueva moneda de un peso circulará en diciembre; de 2 y 5 pesos van en 2026

Victoria Rodríguez, gobernadora de Banco de México, dijo que la nueva moneda de un peso, fabricada con acero recubierto de bronce, estará en circulación el próximo mes.
mié 26 noviembre 2025 03:40 PM
Banxico lo confirma: ya hay fecha para la nueva moneda de un peso y esto es lo que tiene de diferente
Las nuevas monedas de un peso estarán en circulación a partir de diciembre. (Rmcarvalho/Getty Images/iStockphoto)

La nueva moneda de un peso, cuyo núcleo será de acero recubierto de bronce, comenzará a circular en diciembre.

La gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez, dijo que ante el cambio en la aleación de monedas de 1, 2 y 5 pesos , el primer cambio se verá el próximo mes.

"En esencia son iguales: tienen el mismo peso, las mismas dimensiones, el mismo diseño y están preparadas para ser aceptadas en todos los equipos que aceptan monedas", aseguró Rodríguez. "Las de 1 peso ya están acuñadas y salen en diciembre; las de 2 y 5 pesos estarían saliendo el año que entra".

Las monedas de estas denominaciones originalmente se fabrican en bronce y aluminio pero, tras una política que busca una reducción de hasta 400 millones de pesos, el material del núcleo será de acero recubierto de bronce, bajo una técnica conocida como electrodepositado o electrochapado.

Esta técnica en la industria de la acuñación de moneda metálica ha sido adoptada por la mayoría de las casas de moneda alrededor del mundo.

La gobernadora negó que el país enfrente un desabasto de monedas y destacó que el banco central está haciendo una campaña para que se usen las monedas de todas las denominaciones.

"Es una campaña que invita a usar las monedas olvidadas, las que se nos quedan por ahí en el cajón", destacó.

La gobernadora puso fin a una serie de rumores sobre la emisión de un nuevo billete de 2,000 pesos y dijo que el retiro de los billetes de 20 pesos son sólo de la familia F, como ya había informado el banco en meses previos.

Rodríguez añadió que en los últimos años se ha visto una mayor adopción de los medios de pago electrónico.

"Estamos trabajando constantemente para poner a disposición del público mejores servicios a disposición del público para que puedan realizar pagos digitales", dijo.

