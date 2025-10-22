Publicidad

Economía

Se va Benito Juárez: Billete de 20 pesos inicia proceso de retiro

El Banco de México ordenó a las instituciones financieras comenzar a retirar los billetes de 20 pesos de la familia F a partir del 10 de octubre.
mié 22 octubre 2025 11:16 AM
Adiós, billete de 20 pesos: ¿puedo hacer pagos con mi billete de Benito Juárez tras el retiro de Banxico?
Los billetes de la familia F que están en proceso de retiro son el de 20, 50 y 1,000 pesos. (Jimena Zavala/Jimena Zavala)

Banxico ordenó el retiro de los billetes de 20 pesos de la familia F, a partir del 10 de octubre.

Este billete se puso en circulación el 20 de agosto de 2007, es de color azul, tiene en el anverso la efigie de Benito Juárez y en el reverso la imagen panorámica de la zona arqueológica de Monte Albán.

¿Qué pasa si tengo billetes de 20 pesos?

"Las instituciones de crédito del país tendrán la obligación de abstenerse de poner a disposición del público los billetes y proceder a depositarlos en este Banco Central", informó Banxico.

A pesar de que estos billetes entren en la denominación de "proceso de retiro", se pueden seguir usando para realizar transacciones comerciales y de cambio, pero una vez que lleguen a los bancos se deben depositar en Banxico y no se vuelven a entregar al público.

El proceso de retiro de estos billetes se alinea con el plan del banco central de cambiar los billetes de 20 pesos por monedas; un plan anunciado en 2021, cuando salió en circulación el billete de 20 pesos de la familia G.

Por otro lado, Banxico emitirá nuevas familias de billetes, con la finalidad de hacerlos más seguros y evitar que sean falsificados. En estos nuevos billetes ya no se incluye a los de 20 pesos.

Otros billetes en retiro

Otros billetes de la familia F que están en proceso de retiro son el billete de 50 pesos, una pieza de color predominantemente magenta y con la figura de José María Morelos y Pavón en el anverso así como el acueducto de Morelia en el reverso.

Este billete fue puesto en circulación el 21 de noviembre de 2006.

El billete de 1,000 pesos de la familia F también está en proceso de retiro. Se trata de una pieza de colores predominantes rosa y violeta. En el anverso se puede ver a Miguel Hidalgo y Costilla mientras que en el reverso está la imagen de la universidad de Guanajuato.

Este billete comenzó a circular el 7 de abril de 2008.

