Ya hay fecha para el posible aumento del salario mínimo: será la primera semana de diciembre

El salario mínimo actual acumula una recuperación de su poder adquisitivo de 129.4% a nivel nacional y de 245.5% en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) entre diciembre de 2018 a octubre de 2024, al pasar de 88.36 a 278.80 pesos diarios.

Con estos montos es posible comprar 1.78 canastas básicas en la Zona del Salario Mínimo General (ZSMG). El objetivo del Gobierno Federal es lograr una cobertura de 2.5 canastas para 2030.

Conasami prepara negociaciones para el salario mínimo

La semana pasada, la Conasami celebró su última Sesión Ordinaria del año, con el cual se instaló una Sesión Permanente para la deliberación de propuestas que portan los sectores principales.

Entre las posturas destaca la del sector obrero, quienes piden un incremento equivalente de hasta 30.6%, que llevaría a subir de 278.80 a 362.34 pesos diarios.

De acuerdo con los especialistas, el incremento puede ser de 11% respecto a 2025, lo que supondría subir a 309.5 pesos diarios. Analistas de Banamex informaron que subirlo puede mejorar las métricas de pobreza sin generar efectos adversos en la inflación, pero también supone un reto para las pequeñas y medianas empresas.

“(El aumento al salario mínimo) aumenta la carga en costos para las empresas desincentivando la creación de empleo y presionando los precios finales", señaló el banco.

Sin embargo, hay diferentes posturas que deberán ser sometidas para la discusión final. Las sesiones para establecer los salarios mínimos que regirán el año próximo estarán encabezadas por Luis Felipe Munguía, presidente de la Conasami.

1 En la @Conasami estamos en el proceso de negociar el salario mínimo para 2026. Voy a estar hablando algunos puntos claves para entender la decisión. Empecemos por la productividad laboral y de cómo muchos economistas mexicanos siguen atrapados en teorías de hace 40 años. pic.twitter.com/rvVOdgD3OH — Luis F. Munguía (@luisfmunguia) November 24, 2025

¿Cómo se decide cuánto aumenta el salario?

Para decidir el salario mínimo se requiere de un proceso anual. De enero a octubre, el Consejo de Representantes de la Conasami, integrados por el sector obrero, patronal y el Gobierno, se reúne una vez al mes para analizar informes y estudios elaborados por la Dirección Técnica.

La Dirección Técnica es un grupo de economistas que analizan los indicadores económicos y laborales del país. Algunas de estas herramientas están disponibles en el sitio de Conasami, como la Evolución del Salario mínimo

En noviembre, se instala una sesión permanente para alcanzar el consenso del monto. El objetivo es que sea un salario que dignifique las condiciones laborales de las y los trabajadores, mientras preserva la estabilidad económica del país.