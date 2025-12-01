Gentera apuesta por digitalización; renovará score bancario

"Posiblemente en el banco (Compartamos México) hagamos algo similar y eso es porque los sistemas se van volviendo obsoletos", dijo Majós. "Lo que buscamos es modernizar nuestro sistema para que todas estas nuevas tecnologías como los chatbots o la Inteligencia Artificial lo puedan hacer de una manera más natural".

El directivo destacó que el primer paso antes de implementar herramientas de IA, el grupo buscará aprender y entender cuáles son las oportunidades que están a su alcance. Destacó que no buscan implementar estas herramientas como una "moda" sino hacer un servicio híbrido para que los clientes no pierdan contacto con los promotores.

Majós destacó que modernizar sus sistemas no implica que estén teniendo problemas para generar crédito sino que es una estrategia de inversión que implica a todos los negocios. Por el momento no se tiene contemplada una cifra de cuánto podría implicar esta renovación, pero esperan tener una cifra en 2025.

Esperan crecimiento de doble dígito

Para 2026, un mejor dinamismo de la economía, aunado a la llegada del Mundial, podrían ayudar al banco a crecer a doble dígito. El crecimiento del crédito al consumo es una gran oportunidad para Gentera (vía ConCrédito), ya que su participación de mercado en este segmento es pequeña, lo que les permite un mayor potencial de crecimiento.

"Entendemos que no pasa en todos los tipos de crédito, pero en el de capital de trabajo, y en el sector que atendemos, va a ser un buen año (el 2026)", dijo Majós.

El Mundial 2026 será un evento que atraerá visitantes extranjeros, y aunque Gentera espera un periodo corto en el que la actividad económica y el consumo crecerán, no consideran que este crecimiento vaya a durar por mucho tiempo.

"Por supuesto hay que aprovechar el momento y estar ahí para que si en ese momento nuestros clientes necesitan de algún crédito podamos atenderlo", dijo por su parte Iván Mancillas, director del banco en México.