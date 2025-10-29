Compartamos Banco coloca 5,000 mdp en BIVA para impulsar financiamiento

La colocación se dividió en dos partes: una con vencimiento a tres años y medio y otra a siete años. En conjunto suman 5,000 millones de pesos y cuentan con altas calificaciones crediticias por parte de Moody’s y Fitch.

De acuerdo con la BIVA, esta operación subraya el crecimiento del mercado de bonos con enfoque social y el interés de los inversionistas en proyectos con impacto positivo. María Ariza, directora general de la bolsa, subrayó la relevancia de la colocación como muestra de la profundidad y diversidad del mercado bursátil mexicano.

El financiamiento servirá para otorgar microcréditos productivos, principalmente a mujeres emprendedoras y pequeños negocios que buscan capital para crecer, explicaron los empresarios.

“Estamos muy complacidos con esta operación, que realizamos con los colocadores Actinver, Banorte y BBVA, y que listamos en BIVA. Como desde hace 35 años, estamos comprometidos en ofrecer soluciones financieras accesibles y convenientes que generen valor total en la vida de millones de personas”, afirmó Iván Mancillas, director de Compartamos Banco.

Al cierre del tercer trimestre de 2025, Compartamos Banco reportó una cartera de crédito de 58,108 millones de pesos, lo que representa un crecimiento cercano a 20 % respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, su empresa matriz, Gentera alcanzó una cartera consolidada de aproximadamente 87,793 millones de pesos, con un alza anual de 16.4 %.