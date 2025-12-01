Publicidad

Economía

Las remesas caen por séptimo mes consecutivo

Entre enero y octubre, México ha recibido 51,344.3 millones de dólares en remesas, lo que significa una caída del 5.1% respecto al año anterior.
lun 01 diciembre 2025 09:27 AM
Las remesas que llegan a México no se recuperan: caen por séptimo mes consecutivo en 2025
Las remesas han tenido un débil crecimiento en todo el 2025. (lcva2/Getty Images)

Las remesas suman siete meses en contracción.

Entre enero y octubre de este año, las remesas sumaron 51,344.3 millones de dólares, lo que significó una caída de 5.1% en comparación con el mismo periodo de 2024, de acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico).

En cuanto al ingreso mensual, en octubre, las remesas sumaron 5,634.8 millones de pesos, un 8% más que septiembre pasado pero 1.7% por debajo de lo que se recibió en el mismo mes de 2024.

La remesa promedio que recibieron los mexicanos fue de 403 dólares por envío, de acuerdo con Banxico, esto es superior a los 396 dólares que se recibieron en septiembre pasado.

Ingresos que evitan la pobreza

De acuerdo con un reporte de BBVA Research, los ingresos por remesas en algunas familias han impedido que caigan en pobreza extrema.

En 2024, el Inegi reportó que 6.9 millones de personas en México se encontraban en situación de pobreza extrema.

"Si del ingreso corriente de los hogares se sustraen las transferencias internacionales por remesas, el volumen de personas en pobreza extrema en el país aumentaría a 7.4 millones", destacó BBVA.

El banco destacó que las remesas contribuyen a reducir en 491,000 el número de personas en México en situación de pobreza extrema.

"Para casi medio millón de personas en México, las remesas contribuyen a que sus hogares puedan tener ingresos suficientes para comprar la canasta alimentaria, y no estar en situación de pobreza extrema", señaló el banco.

Remesas Banco de México

