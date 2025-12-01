Las remesas que llegan a México no se recuperan: caen por séptimo mes consecutivo en 2025

En cuanto al ingreso mensual, en octubre, las remesas sumaron 5,634.8 millones de pesos, un 8% más que septiembre pasado pero 1.7% por debajo de lo que se recibió en el mismo mes de 2024.

La remesa promedio que recibieron los mexicanos fue de 403 dólares por envío, de acuerdo con Banxico, esto es superior a los 396 dólares que se recibieron en septiembre pasado.

Ingresos que evitan la pobreza

De acuerdo con un reporte de BBVA Research, los ingresos por remesas en algunas familias han impedido que caigan en pobreza extrema.

En 2024, el Inegi reportó que 6.9 millones de personas en México se encontraban en situación de pobreza extrema.

"Si del ingreso corriente de los hogares se sustraen las transferencias internacionales por remesas, el volumen de personas en pobreza extrema en el país aumentaría a 7.4 millones", destacó BBVA.

El banco destacó que las remesas contribuyen a reducir en 491,000 el número de personas en México en situación de pobreza extrema.

"Para casi medio millón de personas en México, las remesas contribuyen a que sus hogares puedan tener ingresos suficientes para comprar la canasta alimentaria, y no estar en situación de pobreza extrema", señaló el banco.