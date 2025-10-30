Este jueves, Mónica Alfaro y Alberto Zanela explican que la Asociación de Bancos de México lanzó un protocolo para evitar el lavado de dinero a través de las remesas, que implica identificar a quienes envíen o reciban más de 140,000 pesos y que se reciban a través de cuentas bancarias.
Bancos van contra lavado de dinero en remesas
El plan pretende cerrar la brecha entre la regulación mexicana y la estadounidense. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 30 octubre 2025 06:45 AM
Además, platican sobre otros temas:
- Cancelación de vuelos y posible alza en tarifas: las afectaciones por la suspensión de rutas aéreas entre México y EU
- El Aeropuerto de Tulum pierde altura ante desaceleración turística
- Percepción de corrupción sube en México y “disfrazan” recursos para combatirla
- Argentina lanza moneda en homenaje a Mundial 2026 y a gol de Maradona contra Inglaterra
