Un grupo de bancos europeos anuncia una empresa de "stablecoin" en euros llamada Qqivalis

El consejero delegado de la nueva empresa, con sede en Ámsterdam, será Jan-Oliver Sell, que anteriormente trabajó en Coinbase en Alemania. El director de activos digitales de ING, Floris Lugt, será el director financiero, y el expresidente de NatWest, Howard Davies, será el presidente, dijo el grupo en una conferencia de prensa en Ámsterdam el martes.

Los bancos que participan en el proyecto, anunciado por primera vez en septiembre, eran originalmente ING, UniCredit, Banca Sella, KBC, DekaBank, Danske Bank, SEB, Caixabank y Raiffeisen Bank International. BNP Paribas también se ha unido al grupo, según informó Lugt el martes.

Las "stablecoins" —un tipo de criptomoneda diseñada para mantener un valor constante y respaldada por divisas tradicionales— han experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, impulsadas por la empresa Tether, con sede en El Salvador, que tiene en circulación unos 185,000 millones de dólares de su token basado en el dólar.

Una gran cantidad de importantes firmas financieras estadounidenses se han estado preparando para lanzar sus propias stablecoins respaldadas por dólares después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una ley que establece normas para las "stablecoins".

Qivalis está en proceso de solicitar una licencia de Institución de Dinero Electrónico (EMI, por sus siglas en inglés) al banco central neerlandés.

Espera lanzar su "stablecoin" a principios del segundo semestre de 2026, y el proceso de obtención de la licencia tardará entre seis y nueve meses, según Sell.