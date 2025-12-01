El bitcoin cae presionado por un aumento del pesimismo

El bitcoin BTC= se hundía 7.3%, a 84,555 dólares, tras haber caído a un mínimo de más de una semana de menos de 84,000 dólares.

El movimiento sigue a la mayor baja mensual del bitcoin desde mediados de 2021. La criptomoneda perdió más de 18,000 dólares en noviembre, porque una cantidad récord de dinero se apresuró a salir del mercado.

Strategy MSTR.O, la empresa que más bitcoin posee, recortó el lunes su previsión de ganancias para 2025, citando la débil racha del bitcoin. Las acciones de la compañía perdían más de 11%.

"El bitcoin parece estar sufriendo un desvanecimiento del entusiasmo tanto por el mundo de las criptomonedas como por el de la tecnología", dijo Juan Pérez, director de trading de Monex USA.

"El pesimismo en este momento parece vinculado a las crecientes preocupaciones sobre el aumento de la concentración del mercado y la sostenibilidad cuestionable del crecimiento general en ese sector, teniendo en cuenta los problemas de infraestructura, así como una menor cooperación en el comercio mundial", dijo.