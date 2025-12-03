La UIF detecta actividad financiera de persona vinculada al Tren de Aragua

En coordinación con la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), la UIF busca a esta persona y aseguró que procederá a incorporarla al listado de personas bloqueadas así como una denuncia en la FGR, además, notificará a las instituciones financieras.

"Se mantiene el intercambio de información con OFAC para verificar la existencia de empresas fachada vinculadas con esta red que pudieran tener operaciones en México, con el fin de fortalecer las acciones orientadas a inhibir el uso del sistema financiero nacional por parte de la organización criminal", destacó Hacienda.

El Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales que fue designada como asociación terrorista, al igual que otros cárteles de la droga mexicanos, a principios de año.

Esta organización se dedica al contrabando, tráfico de personas, extorsión y tráfico de drogas, y ha sido utilizado como brazo criminal en esquemas de “narcoterrorismo” para intimidar y agredir a ciudadanos en Venezuela.

"Su presencia se ha documentado en países como Perú, México, Ecuador, Chile, Estados Unidos y Colombia, a través de redes delictivas y estructuras empresariales utilizadas para facilitar y encubrir flujos ilícitos", destacó Hacienda.