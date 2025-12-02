¿Qué tan grande es el mercado de casinos en línea en México y quién lo regula?

Datos de Jumio, plataforma de verificación de identidad y autenticación biométrica, estiman que el juego en línea en Latinoamérica se cuadruplicará y alcanzará los 6,700 millones de dólares para 2027. La perspectiva es que la región represente el mayor potencial de crecimiento para las apuestas en línea en el mundo gracias a la masificación de internet y a la facilidad de apostar desde cualquier dispositivo.

Sin embargo, este crecimiento llega acompañado de un acelerado aumento de fraude digital, una regulación que avanza lentamente y una presencia considerable de operadores que funcionan sin licencia.

El mercado mexicano está regulado bajo la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Cualquier plataforma de apuestas en línea debe estar vinculada a una licencia física que otorga la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS). Es la Segob quien supervisa, audita, sanciona y dicta estándares de juego responsable.

Pero en la práctica -dice Galloway- es una ley antigua y no corresponde al ecosistema digital actual. Además, el modelo de licencias intermediarias crea espacios donde operan plataformas sin permiso directo, lo que hace que la operación digital crezca rápido pero con vacíos importantes, especialmente frente a plataformas que operan desde el extranjero.

Mercado con gran potencial, pero también con riesgo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha puesto atención en este frente, pues recientemente bloqueó el acceso a 13 casinos físicos y online como parte de una investigación por presunto lavado de dinero. El objetivo, según explicó la autoridad, es frenar plataformas que operan sin autorización o que abusan del uso de licencias prestadas.

Los estudios y cifras disponibles “sugieren que hasta 50% del gasto en apuestas en línea en México va a plataformas que no están licenciadas”, explica Galloway. “Es un número imposible de verificar con exactitud, pero refleja lo difícil que es para cualquier país bloquear operadores ilícitos. Es un trabajo 24/7”.