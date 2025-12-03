El sistema financiero mexicano tiene tres grandes retos, asegura la gobernadora de Banxico

"Para consolidar un proceso de crecimiento económico con mayor bienestar social requerimos de instituciones financieras con visión y compromiso de largo plazo, capaces de encauzar eficientemente los recursos, apoyar proyectos productivos y proteger el ahorro de sus clientes", señaló la gobernadora en su discurso.

Añadió que es importante aprovechar las oportunidades de la integración regional, con el T-MEC, ya que se puede impulsar la inversión productiva.

"Desde el Banco de México continuaremos trabajando para ofrecer condiciones de estabilidad y certidumbre que favorezcan el desempeño del sistema financiero y de instituciones como la suya", dijo frente a Carlos Slim Helú, presidente honorario y vitalicio del Consejo de Administración de Grupo Carso.

En el discurso también estuvieron presentes Marco Antonio Slim Domit, presidente de Grupo Financiero Inbursa y Javier Foncerrada, director general del Grupo.

Victoria Rodríguez dijo que para que haya mayor crecimiento y bienestar social se requiere de instituciones financieras con visión de largo plazo y que apoyen proyectos productivos.

"En un entorno tan competido y cambiante, como es el financiero, cumplir sesenta años requiere una gran capacidad de adaptación", aseguró.

Inbursa es el séptimo banco más grande en el país con 706,597 millones de pesos en activos y utilidades de 7,480 millones hasta el tercer trimestre de este año.

La cartera de crédito del banco asciende a 467,303 millones de pesos, de los cuales 70% de los recursos son financiamientos a empresas.