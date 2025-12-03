Publicidad

Economía

Victoria Rodríguez pide aumentar inclusión financiera, competencia e inversión

En el 60 aniversario de Inbursa, la gobernadora de Banco de México dijo que el sistema financiero enfrenta retos y ofreció trabajar para mantener condiciones de estabilidad y certidumbre.
mié 03 diciembre 2025 12:14 PM
El sistema financiero mexicano tiene tres grandes retos, asegura la gobernadora de Banxico
La gobernadora de Banxico dijo que el banco central fomentará certidumbre en beneficio de las instituciones financieras. (Henry Romero/REUTERS)

Grupo Financiero Inbursa cumplió seis décadas de operación en México y en el marco de los festejos, la gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez, dijo que el sistema financiero enfrenta tres retos principales.

El primero es profundizar la inclusión financiera fortaleciendo la educación, el segundo es promover la competencia y el tercero tiene que ver con la adaptación de las instituciones a la tecnología de manera responsable.

"Para consolidar un proceso de crecimiento económico con mayor bienestar social requerimos de instituciones financieras con visión y compromiso de largo plazo, capaces de encauzar eficientemente los recursos, apoyar proyectos productivos y proteger el ahorro de sus clientes", señaló la gobernadora en su discurso.

Añadió que es importante aprovechar las oportunidades de la integración regional, con el T-MEC, ya que se puede impulsar la inversión productiva.

"Desde el Banco de México continuaremos trabajando para ofrecer condiciones de estabilidad y certidumbre que favorezcan el desempeño del sistema financiero y de instituciones como la suya", dijo frente a Carlos Slim Helú, presidente honorario y vitalicio del Consejo de Administración de Grupo Carso.

En el discurso también estuvieron presentes Marco Antonio Slim Domit, presidente de Grupo Financiero Inbursa y Javier Foncerrada, director general del Grupo.

Victoria Rodríguez dijo que para que haya mayor crecimiento y bienestar social se requiere de instituciones financieras con visión de largo plazo y que apoyen proyectos productivos.

"En un entorno tan competido y cambiante, como es el financiero, cumplir sesenta años requiere una gran capacidad de adaptación", aseguró.

Inbursa es el séptimo banco más grande en el país con 706,597 millones de pesos en activos y utilidades de 7,480 millones hasta el tercer trimestre de este año.

La cartera de crédito del banco asciende a 467,303 millones de pesos, de los cuales 70% de los recursos son financiamientos a empresas.

