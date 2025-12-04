Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Marcelo Ebrard: sin señales de freno al T-MEC pese a las declaraciones de Trump

El secretario de Economía afirmó que México sostiene una interlocución sólida con Washington y confía en avances positivos hacia la revisión del tratado.
jue 04 diciembre 2025 02:11 PM
Marcelo Ebrard: México no tiene ninguna señal de que el T-MEC vaya a expirar como dice Trump
Marcelo Ebrard, secretario de Economía. (Foto: Cortesía)

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México no registra ninguna señal de que el T-MEC vaya a descarrilarse, incluso después de que Donald Trump declarara que puede dejar expirar el acuerdo o hacer uno nuevo.

Ebrard explicó que el proceso de revisión avanza conforme a lo previsto y que las audiencias de las consultas públicas en Washington se llevan a cabo.

Publicidad

Frente a las declaraciones de Trump, Ebrard se limitó a reafirmar que no existe señal alguna de ruptura. “Yo respeto mucho el espacio de las declaraciones del presidente. No me corresponde discutir con él nada”, sostuvo.

Durante un encuentro con medios en el Innova Fest Latam 2025, Ebrard detalló que en lo que corresponde a México, entregará en enero a la presidenta Claudia Sheinbaum su reporte integral sobre las consultas que se hicieron a los diferentes sectores sobre el T-MEC. Solo falta la aportación del Senado para cerrarlo.

Adelantó que cerca de 90% de los comentarios recibidos en el país expresan que el acuerdo debe continuar. Los agricultores, por ejemplo, señalan que la competencia no es equilibrada por los subsidios que reciben sus contrapartes, pero coinciden en que el tratado debe mantenerse.

Agregó que las posiciones sectoriales difieren en temas específicos. El comercio pide más apertura. La industria busca mayor protección. Sin embargo, el consenso general respalda la continuidad del pacto. Recordó que sostuvo reuniones en Washington la semana pasada y dijo que todo indica que se va en buen en camino a la revisión.

Respecto al tema arancelario, mostró una gráfica publicada por The Daily Telegraph que compara las tasas efectivas promedio que Estados Unidos aplica a cada socio. Según el indicador, México aparece en la mejor posición tarifaria frente a Canadá, China, la Unión Europea y el resto del mundo.

“Eso es lo que ha logrado México y lo que ha logrado nuestra presidenta", afirmó.

El secretario admitió que persisten desafíos en sectores como el tomate, pero subrayó que la posición relativa del país es la más favorable. Ebrard destacó que la interlocución comercial con Washington se mantiene en un nivel alto y que México asiste cada semana a reuniones técnicas para sostener su postura. Aseguró que la relación “no es buena, sino lo que le sigue”, a pesar de las diferencias en algunos temas.

Publicidad

Tags

Revisión T-MEC 2026 T-MEC Marcelo Ebrard

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad