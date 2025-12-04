Marcelo Ebrard: México no tiene ninguna señal de que el T-MEC vaya a expirar como dice Trump

Frente a las declaraciones de Trump, Ebrard se limitó a reafirmar que no existe señal alguna de ruptura. “Yo respeto mucho el espacio de las declaraciones del presidente. No me corresponde discutir con él nada”, sostuvo.

Durante un encuentro con medios en el Innova Fest Latam 2025, Ebrard detalló que en lo que corresponde a México, entregará en enero a la presidenta Claudia Sheinbaum su reporte integral sobre las consultas que se hicieron a los diferentes sectores sobre el T-MEC. Solo falta la aportación del Senado para cerrarlo.

Adelantó que cerca de 90% de los comentarios recibidos en el país expresan que el acuerdo debe continuar. Los agricultores, por ejemplo, señalan que la competencia no es equilibrada por los subsidios que reciben sus contrapartes, pero coinciden en que el tratado debe mantenerse.

Agregó que las posiciones sectoriales difieren en temas específicos. El comercio pide más apertura. La industria busca mayor protección. Sin embargo, el consenso general respalda la continuidad del pacto. Recordó que sostuvo reuniones en Washington la semana pasada y dijo que todo indica que se va en buen en camino a la revisión.

Respecto al tema arancelario, mostró una gráfica publicada por The Daily Telegraph que compara las tasas efectivas promedio que Estados Unidos aplica a cada socio. Según el indicador, México aparece en la mejor posición tarifaria frente a Canadá, China, la Unión Europea y el resto del mundo.

“Eso es lo que ha logrado México y lo que ha logrado nuestra presidenta", afirmó.

El secretario admitió que persisten desafíos en sectores como el tomate, pero subrayó que la posición relativa del país es la más favorable. Ebrard destacó que la interlocución comercial con Washington se mantiene en un nivel alto y que México asiste cada semana a reuniones técnicas para sostener su postura. Aseguró que la relación “no es buena, sino lo que le sigue”, a pesar de las diferencias en algunos temas.