Trump podría retirarse del T-MEC y buscar un nuevo acuerdo, advierte representante comercial de EU

"La opinión del presidente es que solo quiere acuerdos que sean un buen acuerdo. La razón por la que incluimos un periodo de revisión en el TMEC fue en caso de que necesitáramos modificarlo, revisarlo o abandonarlo", dijo Greer.

La posibilidad de un nuevo acuerdo

Greer también planteó la idea de negociar por separado con Canadá y México y dividir el acuerdo en dos partes, y añadió que habló con Trump sobre esa posibilidad esta misma semana.

La Casa Blanca y los gobiernos de Canadá y México no respondieron de inmediato a la solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Trump dijo el miércoles que el acuerdo T-MEC -que se enfrenta a una próxima revisión- se dejará expirar o se elaborará otro acuerdo.

El T-MEC, que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 2020 y fue negociado durante el primer mandato de Trump como presidente, requiere que los tres países realicen una revisión conjunta después de seis años.