Nu mete turbo en México: duplicará su inversión en el país y va por muchos más clientes

"Todavía hay muchísimo que hacer y esta inversión nos va a permitir consolidar y acelerar hacia allá", dijo. "Todavía hay un 60% de la población que no tiene acceso a los servicios digitales".

El directivo dijo que este dinero será invertido en la expansión del negocio con miras a convertirse en el "mejor banco digital de México".

Una vez que obtengan la segunda autorización de la licencia bancaria, los esfuerzos estarán enfocados en lanzar los productos de nómina y más tarde créditos a pymes.

Sobre el futuro de las cuentas con rendimientos, Herrera confía en que una vez que obtengan todas las autorizaciones de parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se unan más clientes a esos que una licencia de Sofipo no les dé confianza.

Herrera destacó que con los recursos también buscarán crecer personal con ayuda de la tecnología; hasta el momento, la firma tiene más de 13 millones de clientes.