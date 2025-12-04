Nu mete turbo en México: duplicará su inversión en el país y va por muchos más clientes

Nu aumentará su inversión en México a 2,500 millones de dólares en los próximos cinco años.
El CEO de la firma, Armando Herrera, dijo que este monto casi duplica los 1,400 millones de dólares que han invertido desde que llegó a México.
"Todavía hay muchísimo que hacer y esta inversión nos va a permitir consolidar y acelerar hacia allá", dijo. "Todavía hay un 60% de la población que no tiene acceso a los servicios digitales".
El directivo dijo que este dinero será invertido en la expansión del negocio con miras a convertirse en el "mejor banco digital de México".
Una vez que obtengan la segunda autorización de la licencia bancaria, los esfuerzos estarán enfocados en lanzar los productos de nómina y más tarde créditos a pymes.
Sobre el futuro de las cuentas con rendimientos, Herrera confía en que una vez que obtengan todas las autorizaciones de parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se unan más clientes a esos que una licencia de Sofipo no les dé confianza.
Herrera destacó que con los recursos también buscarán crecer personal con ayuda de la tecnología; hasta el momento, la firma tiene más de 13 millones de clientes.