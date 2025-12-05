Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

SAT asegura respeto a la privacidad a representantes de Meta, Amazon y Netflix

El jefe del fisco, Antonio Martínez Dagnino explicó que el acceso que deberán dar las plataformas digitales a la autoridad, se remite solo a información fiscal.
vie 05 diciembre 2025 09:40 AM
El SAT hace una promesa a usuarios por la "ley espía" que le permite tener tus datos de Amazon, Rappi y Netflix
Para cumplir con esta disposición legal, será emitida una propuesta normativa. (Foto: iStock. )

El acceso a información fiscal que deberán dar plataformas digitales, como Meta, Amazon, TikTok, Mercado Libre, Netflix y Rappi, al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a partir de 2026, respetará la privacidad de las y los usuarios; facilitará el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las plataformas, y los mecanismos para su implementación brindan seguridad jurídica y fiscal, aseveró Antonio Martínez Dagnino, jefe del SAT a representantes de plataformas digitales.

Publicidad

En un encuentro entre la autoridad fiscal y representantes de Meta, Amazon, TikTok, Mercado Libre, ALAI, DiDi, Rappi, Netflix, AMVO, Walmart, Airbnb, AIA, CANIETI, DIMA, MPA, Alianza in México y Lalamove; el administrador general Jurídico del SAT, Ricardo Carrasco Varona, destacó que la nueva disposición que entrará en vigor en 2026 se remite solo a información fiscal, por lo que no viola la privacidad de la información de las plataformas, ni de sus usuarios.

Recomendamos:

Todas las franquicias de Warner Bros que ahora serán propiedad de Netflix
Tecnología

Todas las franquicias de Warner Bros que ahora serán propiedad de Netflix

Para cumplir con esta disposición legal, será emitida una propuesta normativa, y que la disposición específica el tipo de información a la que tendrá acceso la autoridad fiscal, lo que genera tranquilidad a las plataformas y sus usuarios. También les permite identificar los datos conforme al tipo de servicio digital que prestan, a fin de hacerlo práctico de acuerdo con sus operaciones, destacó el funcionario.

Las plataformas tendrán la opción de elegir el mecanismo, ya sea sistema, interfaz o aplicativo, con el que se otorgará el acceso a la información, explicó el adminsitrador general de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, Carlos Malanche Flores.

Publicidad

Tags

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Datos fiscales

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad