El SAT hace una promesa a usuarios por la "ley espía" que le permite tener tus datos de Amazon, Rappi y Netflix

En un encuentro entre la autoridad fiscal y representantes de Meta, Amazon, TikTok, Mercado Libre, ALAI, DiDi, Rappi, Netflix, AMVO, Walmart, Airbnb, AIA, CANIETI, DIMA, MPA, Alianza in México y Lalamove; el administrador general Jurídico del SAT, Ricardo Carrasco Varona, destacó que la nueva disposición que entrará en vigor en 2026 se remite solo a información fiscal, por lo que no viola la privacidad de la información de las plataformas, ni de sus usuarios.

Para cumplir con esta disposición legal, será emitida una propuesta normativa, y que la disposición específica el tipo de información a la que tendrá acceso la autoridad fiscal, lo que genera tranquilidad a las plataformas y sus usuarios. También les permite identificar los datos conforme al tipo de servicio digital que prestan, a fin de hacerlo práctico de acuerdo con sus operaciones, destacó el funcionario.

Las plataformas tendrán la opción de elegir el mecanismo, ya sea sistema, interfaz o aplicativo, con el que se otorgará el acceso a la información, explicó el adminsitrador general de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, Carlos Malanche Flores.