Citi ve en los efectos arancelarios el mayor desafío inflacionario hacia 2026

"El hecho de que también puedas tener productos intermedios más caros, eventualmente te puede afectar en la producción de los insumos y de los productos finales", dijo Julio Ruiz, economista en jefe de Citi México.

Por el lado del salario mínimo, los incrementos que se aprobaron para el siguiente año repercutirán principalmente en la inflación de servicios, un segmento que por meses se niega a ceder.

"Probablemente vamos a seguir viendo esta persistencia o estas aceleraciones en los servicios mucho más lenta de lo que se esperaba", dijo Ruiz. "Es decir, no vamos a ver la inflación de servicios por debajo de 4%".

El analista destacó que los incrementos en el salario mínimo, especialmente en sectores que tienen mano de obra bajo estos salarios, como los restaurantes, se traducen en costos importantes que se reflejan en los precios al consumidor, contribuyendo a la persistencia de la inflación de servicios.

Crecimientos de 1%

Los analistas estiman que, para este año, el crecimiento sea de 0.2% y para el 2026 de 1%.

Ruiz destacó que una buena negociación del T-MEC podría aumentar el pronóstico del 1% debido a que las empresas podrían unirse a la ola de la relocalización.

Los expertos destacan que si la renegociación del tratado se extiende más allá de mediados de 2026, la inversión esperada se retrasaría hasta el próximo año, lo que resultaría en un crecimiento débil, por debajo de 1% estimado.