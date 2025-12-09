Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Citi ve en los efectos arancelarios el mayor desafío inflacionario hacia 2026

Analistas de la institución financiera prevén inflación arriba de 4% por el impacto de los aranceles de México a China.
mar 09 diciembre 2025 11:48 AM
Citi espera que la economía retome senda de crecimiento en 2027
Los analistas de Citi México estiman que la economía crecerá 1% el próximo año. (Luz E. Méndez)

Los efectos de los aranceles a productos de origen asiático y los incrementos al salario mínimo son los principales retos para la inflación en 2026.

Los analistas de Citi México destacaron la inflación general se mantendrá por encima de 4% para el próximo año ya que los aranceles a China tendrán un efecto en los productos importados.

Publicidad

"El hecho de que también puedas tener productos intermedios más caros, eventualmente te puede afectar en la producción de los insumos y de los productos finales", dijo Julio Ruiz, economista en jefe de Citi México.

Por el lado del salario mínimo, los incrementos que se aprobaron para el siguiente año repercutirán principalmente en la inflación de servicios, un segmento que por meses se niega a ceder.

"Probablemente vamos a seguir viendo esta persistencia o estas aceleraciones en los servicios mucho más lenta de lo que se esperaba", dijo Ruiz. "Es decir, no vamos a ver la inflación de servicios por debajo de 4%".

El analista destacó que los incrementos en el salario mínimo, especialmente en sectores que tienen mano de obra bajo estos salarios, como los restaurantes, se traducen en costos importantes que se reflejan en los precios al consumidor, contribuyendo a la persistencia de la inflación de servicios.

Crecimientos de 1%

Los analistas estiman que, para este año, el crecimiento sea de 0.2% y para el 2026 de 1%.

Ruiz destacó que una buena negociación del T-MEC podría aumentar el pronóstico del 1% debido a que las empresas podrían unirse a la ola de la relocalización.

Los expertos destacan que si la renegociación del tratado se extiende más allá de mediados de 2026, la inversión esperada se retrasaría hasta el próximo año, lo que resultaría en un crecimiento débil, por debajo de 1% estimado.

Publicidad

Tags

Inflación Aranceles Aranceles T-MEC

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad