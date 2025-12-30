¿Qué instrumento paga más hoy según el plazo: Cetes vs Sofipos?

Al observar los rendimientos vigentes al cierre de diciembre de 2025, la comparación por plazo permite identificar cómo se comporta cada instrumento conforme se amplía el horizonte de inversión. En Cetes, el esquema mantiene una progresión ordenada, con ajustes graduales entre plazos, lo que ofrece estabilidad y previsibilidad.

Por otro lado están las Sofipos, con un comportamiento menos uniforme. A plazos cortos, varias instituciones se concentran en rangos cercanos, mientras que otras quedan por debajo.

Para este ejercicio, Expansión verificó que los rendimientos a tasa anual de Cetes y Sofipos están expresados antes de impuestos, con base en la información vigente al 29 de diciembre de 2025.

A corto plazo el rendimiento se empareja: qué conviene si solo tienes 30 días

Las opciones disponibles se mueven en rangos cercanos, lo que reduce el peso del rendimiento como único criterio de decisión.

Este contexto explica por qué, en plazos cortos, el rendimiento deja de ser el factor dominante. La decisión suele inclinarse por la facilidad de acceso al dinero, la rapidez para reinvertir y la flexibilidad operativa. En este tramo, las Sofipos no se imponen por una brecha amplia, sino por ofrecer alternativas con esquemas distintos frente a Cetes.

Cuando el plazo no rebasa los 30 días, la diferencia existe, pero su impacto en el resultado final es limitado.

A tres y seis meses aparece la brecha: las Sofipos toman ventaja

La separación comienza a notarse con mayor claridad a partir de los tres meses. En este horizonte, algunas Sofipos ya se colocan por encima de Cetes, lo que empieza a reflejarse en el rendimiento acumulado.

A seis meses, esa diferencia se amplía. Varias Sofipos consolidan una ventaja que deja de ser marginal y comienza a compensar el mayor compromiso de tiempo.

Extender el plazo incrementa el costo de oportunidad de permanecer en Cetes frente a Sofipos que concentran rendimientos más altos.

Invertir a un año ya no es lo mismo: cuánto más pagan las Sofipos frente a Cetes

Varias Sofipos se colocan por encima de Cetes de manera sostenida, lo que vuelve relevante la decisión de inmovilizar el dinero durante un periodo largo.

La diferencia que se observa en este tramo implica un rendimiento adicional claro para quien acepta dejar el dinero sin movimientos durante un año completo. Rumbo a 2026, este es el plazo donde las Sofipos concentran su mayor atractivo frente al instrumento gubernamental.