¿Qué días no habrá bancos en 2026?

De acuerdo con lo establecido por la CNBV y que se publicó en el DOF, los días en los que no habrá bancos abiertos en 2026 quedan de la siguiente manera:

I. El 1 de enero

II. El primer lunes de febrero de 2026 en conmemoración del 5 de febrero

III. El tercer lunes de marzo de 2026 en conmemoración del 21 de marzo

IV. El 2 y 3 de abril de 2026

V. El 1 de mayo de 2026

VI. El 5 de mayo de 2026

VII. El 16 de septiembre de 2026

VIII. El 2 de noviembre de 2026 y el tercer lunes de dicho mes en conmemoración del 20 de noviembre.

IX. Los sábados y domingos

De acuerdo con la información oficial, estos días las instituciones de crédito deberán cerrar las puertas de sus sucursales y suspender operaciones. Sin embargo, los cajeros automáticos y la banca móvil sí ofrecen sus servicios a los clientes bancarios.

“En el periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, se entenderán suspendidos los plazos fijados en días naturales para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores resuelva lo conducente respecto de los trámites o procedimientos que se gestionen ante ella y que se encuentren en proceso de atención”, detalla la publicación oficial.

Por lo que habrá periodo vacacional dos semanas: del 22 al 26 de diciembre de 2025; del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, así como el 5 y 6 de enero de 2026, esto, con relación a trámites que se realicen ante la CNBV.

Además, el artículo 2 señala que las entidades financieras podrán cerrar sus puertas cuando así lo considere necesario por razones de seguridad nacional o de interés público.