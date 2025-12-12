“Fuimos pioneros en la transformación digital y móvil, y ahora nos adentramos en la era de la IA con una mayor ambición. Nuestra alianza con OpenAI acelera la integración nativa de la inteligencia artificial en todo el banco para crear una experiencia más inteligente, proactiva y totalmente personalizada, anticipándonos a las necesidades de cada cliente”, aseguró Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, durante el anuncio en la sede de OpenAI en San Francisco, junto a Sam Altman, director ejecutivo y cofundador de la tecnológica.

Con la alianza, BBVA planea definir lo que será posible en la banca durante la próxima década. (BBVA)

La alianza BBVA-OpenAI para fortalecer la banca

A diferencia de otras colaboraciones entre ambas empresas, en esta ocasión OpenAI participa en la concreción de soluciones para BBVA para acelerar su estrategia de transformación aplicada en la IA.

Con ello, BBVA contará con acceso preferente a capacidades más avanzadas de la tecnológica, incluyendo talento experto y los modelos más avanzados de IA, para trabajar codo a codo con sus equipos de ingeniería, investigación y desarrollo de soluciones.

Una de sus apuestas es la creación de un asistente conversacional e inteligente para acompañar a los clientes. Otros planes son desarrollar soluciones para ayudar a los gestores comerciales para atender a los clientes de manera personalizada.

“BBVA es un claro ejemplo de cómo una gran institución financiera puede adoptar la inteligencia artificial con verdadera ambición y rapidez. Con la expansión de nuestra colaboración, BBVA integrará nuestra IA en el núcleo de sus productos y operaciones para mejorar completamente la experiencia bancaria de sus clientes”, afirmó Sam Altman, CEO de OpenAI.

Servicios bancarios desde ChatGPT

De acuerdo con el anuncio, BBVA está trabajando en integrar su oferta de productos y servicios directamente desde ChatGPT, “permitiendo que cualquier usuario pueda relacionarse con el banco desde el asistente conversacional de OpenAI”.

El banco ya mostró una prueba de su ‘app' integrada en ChatGPT para los bancos digitales de Italia y Alemania, a inicios de este diciembre. Dicha versión está diseñada para atender consultas informativas sobre los productos y servicios de BBVA, pero se planea que la experiencie evolucione hacia un “acompañante digital” que brinde orientación con pautas y conversaciones claras para tomar decisiones financieras.

Para este modelo, se implementaron las pruebas piloto en el modelo de Chat GPT-5.

OpenAI desarrollo un ‘doble digital’ de los empleados

Entre los objetivos de la alianza está la creación de sistemas para agilizar el proceso de análisis de riesgos y transformar la operativa del banco como el desarrollo de software y las tareas rutinarias. OpenAI planea crear un ‘alter ego’ o un doble digital de los empleados para que puedan ejecutar tareas personalizadas por ellos, siempre bajo la autorización y control interno.

BBVA extenderá el uso de ChatGPT Enterprise a sus más de 120,000 empleados, lo que representa una de las mayores implantaciones corporativas de IA a nivel global. El despliegue masivo sucede después de una adopción moderada de la herramienta con 11,000 empleados para aumentar la productividad.

“El 80% de los usuarios acceden al asistente diariamente y declaran ahorrar de media tres horas a la semana en tareas rutinarias”, declara BBVA en su comunicado.