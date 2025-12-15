México inicia investigación antidumping y antisubvención a importaciones de cerdo de EU

La investigación examinará las importaciones de 2024 y su impacto en la industria porcina de México de 2022 a 2024, informó la Secretaría de Economía en la publicación.

"La Secretaría podrá aplicar las cuotas compensatorias definitivas que, en su caso, se impongan sobre los productos que se hayan declarado a consumo hasta 90 días antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales", dice el texto.

La medida mexicana llega en plena disputa comercial entre ambos países, abierta a raíz de la imposición de aranceles a las importaciones desde distintas partes del mundo por parte del presidente Donald Trump, una acción que ha impactado sobre todo a México por ser el principal socio comercial de Estados Unidos.

En abril, después de que el Departamento de Comercio estadounidense anunció que iba a salir de un acuerdo de suspensión de aranceles al tomate mexicano de 1996, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que había dos procesos de investigación antidumping que podrían ser activados sobre dos productos estadounidenses: el pollo y el cerdo.

No está claro si la última resolución está ligada a esa advertencia de la mandataria.