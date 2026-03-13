Minivans se vuelven nicho en México pero resurgen como autos ejecutivos en China

“Era justo el vehículo disponible para las familias, poder tener una cajuela amplia, espacio y un número de asientos mayor a los de un sedán y vimos como fueron adaptándose a la nueva configuración de la demografía, de las familias y, por supuesto, de las preferencias de los consumidores”, comenta Eric Ramírez, director para América Latina y el Caribe de Urban Science, en entrevista con Expansión.

El auge de las minivans, detonado en Estados Unidos en la década de los 80 llegó a México unos años más tarde, pero su posicionamiento fue veloz. Tras la apertura comercial en el sector automotriz, que se sintió con fuerza luego de la entrada en vigor del TLCAN, las minivans llegaron a las calles, con marcas principalmente estadounidenses.

Marcas como Kia con Carnival, llamada en años más recientes como Sedona, también llegaron a incorporar minivans dentro de sus portafolios, pero el posicionamiento de los SUV desplazó a este tipo de vehículos, al tratarse de dimensiones más pequeñas que resultaron favorables en costos para los fabricantes en términos productivos.

Al día de hoy, las minivans que continúan en el mercado mexicano son contadas, pero la estrategia ha resultado en una apuesta segura, pues estos modelos hoy se consideran como icónicos, tales como Honda Odyssey o Toyota Sienna. La oferta se ha vuelto tan limitada que las minivans ya se han convertido más en un segmento de nicho que de volumen.

“La oferta cada vez es menor, ya es muy muy pequeña. La oferta, así como la demanda, están muy concentradas en unos cuantos modelos”, comenta Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).