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Minivans se vuelven nicho en México pero resurgen como autos ejecutivos en China

Los modelos insignia de la época dorada de las minivans ya no se comercializan en México. La oferta, hoy en día, se ha concentrado en pocos modelos.
vie 13 marzo 2026 12:54 PM
De autos familiares a oficinas móviles: el nicho de las minivans
Toyota Sienna es la minivan más vendida en el mercado mexicano. (Toyota )

Hace dos décadas, tener una minivan significaba, no solo que había una familia que transportar, sino también que se buscaba una mayor altitud al momento de manejar, además de más espacio dentro del propio vehículo.

Las comodidades y ventajas fueron tales, que los especialistas consideran que en algún momento llegaron a representar hasta el 7% de las ventas totales de autos en México.

Pero el “momento dorado” de las minivans, impulsado por un uso familiar, parece haber quedado atrás, luego del despliegue tanto en las líneas de producción como en el portafolio de las armadoras, de los vehículos utilitarios, conocidos de forma más amplia como SUV.

Algunos modelos que fueron insignia de este segmento hace varios años, como Pacífica de Chrysler o Dodge Grand Caravan, ya ni siquiera se venden en México, pero verlas transitar evoca a la popularidad que llegaron a alcanzar las minivans.

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“Era justo el vehículo disponible para las familias, poder tener una cajuela amplia, espacio y un número de asientos mayor a los de un sedán y vimos como fueron adaptándose a la nueva configuración de la demografía, de las familias y, por supuesto, de las preferencias de los consumidores”, comenta Eric Ramírez, director para América Latina y el Caribe de Urban Science, en entrevista con Expansión.

El auge de las minivans, detonado en Estados Unidos en la década de los 80 llegó a México unos años más tarde, pero su posicionamiento fue veloz. Tras la apertura comercial en el sector automotriz, que se sintió con fuerza luego de la entrada en vigor del TLCAN, las minivans llegaron a las calles, con marcas principalmente estadounidenses.

Marcas como Kia con Carnival, llamada en años más recientes como Sedona, también llegaron a incorporar minivans dentro de sus portafolios, pero el posicionamiento de los SUV desplazó a este tipo de vehículos, al tratarse de dimensiones más pequeñas que resultaron favorables en costos para los fabricantes en términos productivos.

Al día de hoy, las minivans que continúan en el mercado mexicano son contadas, pero la estrategia ha resultado en una apuesta segura, pues estos modelos hoy se consideran como icónicos, tales como Honda Odyssey o Toyota Sienna. La oferta se ha vuelto tan limitada que las minivans ya se han convertido más en un segmento de nicho que de volumen.

“La oferta cada vez es menor, ya es muy muy pequeña. La oferta, así como la demanda, están muy concentradas en unos cuantos modelos”, comenta Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

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La situación es diferente al otro lado del mundo

Mientras en México la comercialización de las minivans parece estar enfocada aún a un uso familiar, en Asia, principalmente en China, la situación es diferente, pues al otro lado del mundo han encontrado nuevos clientes: los grandes ejecutivos.

En esencia, la razón de compra sigue la misma: más espacio y comodidad, pero la necesidad no queda ahí. Hoy se trata más de una especie de oficinas móviles, pues estos incluso tienen equipamiento para conectar una o varios laptops y, en algunos casos, más en el gigante asiático, los vehículos incluso llegan a tener wifi integrado.

“En Asia la oferta está desarrollándose muy fuerte, principalmente en China. Han sido adoptadas por muchos ejecutivos prácticamente como una oficina móvil. El equipamiento con el que se están lanzando incluye todas las comodidades, los gadgets para estar perfilando justo este concepto de oficina móvil tanto en los trayectos en el tránsito de la ciudad como en los viajes de carretera”, añade Rosales.

La oferta de minivans en México ha remontado de forma minuciosa, sobretodo por marcas chinas, aunque estas no cuentan con el equipamiento que suelen tener en su país de origen, que también resalta por ser el país que más millonarios tiene en el mundo, según el Hurun Global Rich List.

Para el mercado mexicano, marcas chinas como GAC, hizo el lanzamiento en mayo de 2024 de GN8, una minivan con una parrilla disruptiva que deja ver que se trata de manufactura china desde lejos. Un año más tarde, en junio de 2025, BYD lanzó M9 en el mercado local.

Para Ramírez parece complicado que las minivans desaparezcan en algún momento en México, aunque acepta que su posicionamiento continuará siendo más de nicho, lo que abre una oportunidad para apuntalar el segmento en materia de innovación.

“Lo que pasa con los nichos es que se pueden consolidar y es posible mientras los fabricantes encuentren cómo aportar algo nuevo, hacer algo atractivo en diseño, en amenidades. Creo que las condiciones están dadas para que permanezca, no lo veo desaparecer”, puntualiza.

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Autos chinos en México Industria automotriz

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