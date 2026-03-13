Minivans se vuelven nicho en México pero resurgen como autos ejecutivos en China

La situación es diferente al otro lado del mundo
Mientras en México la comercialización de las minivans parece estar enfocada aún a un uso familiar, en Asia, principalmente en China, la situación es diferente, pues al otro lado del mundo han encontrado nuevos clientes: los grandes ejecutivos.
En esencia, la razón de compra sigue la misma: más espacio y comodidad, pero la necesidad no queda ahí. Hoy se trata más de una especie de oficinas móviles, pues estos incluso tienen equipamiento para conectar una o varios laptops y, en algunos casos, más en el gigante asiático, los vehículos incluso llegan a tener wifi integrado.
“En Asia la oferta está desarrollándose muy fuerte, principalmente en China. Han sido adoptadas por muchos ejecutivos prácticamente como una oficina móvil. El equipamiento con el que se están lanzando incluye todas las comodidades, los gadgets para estar perfilando justo este concepto de oficina móvil tanto en los trayectos en el tránsito de la ciudad como en los viajes de carretera”, añade Rosales.
La oferta de minivans en México ha remontado de forma minuciosa, sobretodo por marcas chinas, aunque estas no cuentan con el equipamiento que suelen tener en su país de origen, que también resalta por ser el país que más millonarios tiene en el mundo, según el Hurun Global Rich List.
Para el mercado mexicano, marcas chinas como GAC, hizo el lanzamiento en mayo de 2024 de GN8, una minivan con una parrilla disruptiva que deja ver que se trata de manufactura china desde lejos. Un año más tarde, en junio de 2025, BYD lanzó M9 en el mercado local.
Para Ramírez parece complicado que las minivans desaparezcan en algún momento en México, aunque acepta que su posicionamiento continuará siendo más de nicho, lo que abre una oportunidad para apuntalar el segmento en materia de innovación.
“Lo que pasa con los nichos es que se pueden consolidar y es posible mientras los fabricantes encuentren cómo aportar algo nuevo, hacer algo atractivo en diseño, en amenidades. Creo que las condiciones están dadas para que permanezca, no lo veo desaparecer”, puntualiza.