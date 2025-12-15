Plata recibe ronda de financiamiento de 500 mdd mientras espera permiso de la CNBV para operar como banco

Plata, el banco fundado por Teri Tollardo, recibió una ronda de financiamiento de 500 millones de dólares; el financiamiento corrió a cargo del fondo Nomura y participó un banco japonés.
Plata destacó que este es el mayor financiamiento obtenido hasta la fecha por una empresa mexicana de servicios financieros digitales y hasta el momento acumula 1,600 millones de dólares en financiamientos.
En octubre, la empresa cerró una ronda de capital por 250 millones de dólares que duplicó su valuación, llevándola a 3,100 millones.