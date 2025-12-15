Plata recibe ronda de financiamiento de 500 mdd mientras espera permiso de la CNBV para operar como banco

"Este financiamiento confirma el creciente interés internacional en Plata y en la evolución del sistema financiero del país", destacó Plata en un comunicado.

La firma, que está a la espera del permiso de la CNBV para iniciar operaciones como banco, acumula 2.5 millones de clientes de tarjeta de crédito.

Plata comenzó el proceso regulatorio para convertirse en banco en 2022 y en diciembre de 2024 recibió el permiso para operar como banco.

Desde su llegada al país, la compañía ha invertido más de 1,000 millones de dólares y ha generado más de 3,000 empleos, según la firma.

“La confianza de una institución como Nomura confirma la solidez del modelo que hemos construido y la capacidad de México para atraer capital institucional. Este financiamiento nos permite seguir creciendo con disciplina, fortalecer nuestra infraestructura y avanzar hacia el inicio de operaciones como banco”, señaló Neri Tollardo, cofundador y director general de Plata.