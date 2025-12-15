Publicidad

Economía

Plata recibe ronda de financiamiento de 500 mdd

El banco, propiedad de Neri Trollado, logró un financiamiento del fondo japonés Nomura, lo que para la firma representa un voto de confianza previo a recibir la autorización para operar como banco.
lun 15 diciembre 2025 11:34 AM
Plata recibe ronda de financiamiento de 500 mdd mientras espera permiso de la CNBV para operar como banco
La firma ha recibido un total de 1,600 millones de dólares en financiamiento. (Neri Tollardo/LinkedIn)

Plata, el banco fundado por Teri Tollardo, recibió una ronda de financiamiento de 500 millones de dólares; el financiamiento corrió a cargo del fondo Nomura y participó un banco japonés.

Plata destacó que este es el mayor financiamiento obtenido hasta la fecha por una empresa mexicana de servicios financieros digitales y hasta el momento acumula 1,600 millones de dólares en financiamientos.

En octubre, la empresa cerró una ronda de capital por 250 millones de dólares que duplicó su valuación, llevándola a 3,100 millones.

"Este financiamiento confirma el creciente interés internacional en Plata y en la evolución del sistema financiero del país", destacó Plata en un comunicado.

La firma, que está a la espera del permiso de la CNBV para iniciar operaciones como banco, acumula 2.5 millones de clientes de tarjeta de crédito.

Plata comenzó el proceso regulatorio para convertirse en banco en 2022 y en diciembre de 2024 recibió el permiso para operar como banco.

Desde su llegada al país, la compañía ha invertido más de 1,000 millones de dólares y ha generado más de 3,000 empleos, según la firma.

“La confianza de una institución como Nomura confirma la solidez del modelo que hemos construido y la capacidad de México para atraer capital institucional. Este financiamiento nos permite seguir creciendo con disciplina, fortalecer nuestra infraestructura y avanzar hacia el inicio de operaciones como banco”, señaló Neri Tollardo, cofundador y director general de Plata.

