¿Qué son los aranceles el "impuesto incómodo" que México usa para defenderse de China y EU?

México también aplica aranceles

La semana pasada, el Senado aprobó un incremento de aranceles de hasta el 50% a los productos importados de China y otros países de Asia con el fin de fortalecer la producción nacional y abordar desequilibrios comerciales.

Entre los productos que se verán afectados destacan los automóviles, autopartes, textiles, ropa, plásticos y acero procedentes de China, India, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia.

Los expertos advierten que los aranceles podrían interrumpir cadenas de suministro críticas en un momento en que la economía mexicana, la segunda más grande de América Latina, prácticamente se ha estancado. Las industrias con mayor riesgo son las de electrónica y automotriz, que dependen en gran medida de piezas chinas.

Y vive bajo asedio por Trump

Desde su llega a la presidencia, en enero pasado, Donald Trump ha mantenido a México en la mira con la aplicación de nuevos aranceles por diferencias en temas comerciales y seguridad. Sin embargo, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha logrado mantener el diálogo con su homólogo estadounidense para evitar la imposición de altas tarifas y por ende un impacto negativo en el comercio bilateral.

El Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó recientemente que Canadá y México no deberían utilizarse como centros de exportación para China, Vietnam, Indonesia y otros países y señaló que esto ya estaba sucediendo en algunos casos en México.

En abril pasado, después de que el Departamento de Comercio estadounidense anunció que iba a salir de un acuerdo de suspensión de aranceles al tomate mexicano de 1996, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que había dos procesos de investigación antidumping que podrían ser activados sobre dos productos estadounidenses: el pollo y el cerdo.

Este lunes, México inició una investigación antidumping y antisubvención sobre las importaciones de pierna y espaldilla de cerdo desde Estados Unidos, a petición de varias empresas que denunciaron prácticas desleales de comercio internacional.

¿Qué son los aranceles?

Son un impuesto o gravamen que un país impone sobre los bienes y servicios importados (y en ocasiones exportados) cuando cruzan una frontera internacional.

Los aranceles son una herramienta fundamental en la política comercial y se utilizan tanto para generar ingresos fiscales como para proteger las industrias locales de la competencia extranjera.

¿Cuáles aplican en México?

Actualmente, México tiene en el T-MEC, el tratado de libre comercio más importante. Es el principal socio comercial de Estados Unidos y exporta a este país productos por un valor superior a los 420,000 millones de dólares al año, con miles de productos libres de aranceles.

No obstante, también tiene relaciones comerciales con otros países, como China, hacia donde exporta 12,700 millones de dólares al año, Taipéi o Corea del Sur. Y con ninguno de estos países tiene un tratado de libre comercio equiparable al T-MEC. Por lo tanto, la mayoría de estas exportaciones están sujetas a diversos tipos de aranceles.

La mayoría de los productos importados por México proviene de Estados Unidos (79.6%) y Canadá (3%), según datos recabados por Statista. Pero hay otros países importantes para las importaciones como China, Alemania, Brasil o Japón. El pago de aranceles a estas mercancías importadas impacta en el precio final de los productos y así afectan al consumidor final.

Tipos de aranceles

La Organización Mundial del Comercio (OMC) categoriza los aranceles de acuerdo con su naturaleza y el modo en que afectan las políticas comerciales. Estas categorías están alineadas con los principios del sistema multilateral de comercio, que busca la transparencia, la previsibilidad y la no discriminación. Los tipos de aranceles que reconoce la OMC pueden clasificarse según los siguientes criterios:

Según su naturaleza o cálculo

Ad valorem:

Se basan en un porcentaje del valor de la mercancía.Ejemplo: 10% del precio de importación.

Específicos:

Se establecen como una cantidad fija por unidad (peso, volumen, cantidad, etc.).Ejemplo: $50 por tonelada.

Mixtos:

Combinan ambos elementos: una tasa ad valorem más un componente específico.

Ejemplo: 5% del valor más $20 por unidad.

Según su propósito en las políticas comerciales

Consolidados:

Son aranceles máximos que los países miembros de la OMC se comprometen a no superar.

Están establecidos en las listas de concesiones y compromisos negociadas entre los miembros.

Aplicados:

Son los aranceles que efectivamente utiliza un país en sus operaciones comerciales.

Estos suelen ser más bajos que los consolidados para fomentar el comercio.

Preferenciales:

Son aranceles reducidos o eliminados que se otorgan en el marco de acuerdos preferenciales (por ejemplo, tratados de libre comercio o acuerdos entre países en desarrollo).

Están permitidos bajo excepciones específicas de las normas de la OMC, como el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP).

Aranceles de nación más favorecida (NMF):

Se aplican a todos los países miembros de la OMC, garantizando que ninguno reciba un trato menos favorable que otros.

Ejemplo: Si un país aplica un 8% de arancel a un miembro, debe aplicar lo mismo a los demás, salvo excepciones (como acuerdos preferenciales).

Prohibitivos:

Aunque técnicamente permitidos si están dentro de los niveles consolidados, son tan altos que disuaden las importaciones, funcionando como una barrera indirecta.

Según su propósito específico

Aranceles Antidumping:

Se imponen como medida correctiva cuando se determina que un producto está siendo vendido por debajo de su costo de producción en el mercado de importación.

Buscan proteger a la industria nacional de prácticas desleales.

Aranceles Compensatorios:

Se aplican a productos que reciben subsidios en el país exportador, para nivelar la competencia.

Aranceles de Salvaguardia:

Son medidas temporales aplicadas para proteger una industria local de un aumento súbito y perjudicial de las importaciones.