Economía

Reguladores aprueban que Fernando Chico Pardo compre 25% de Banamex

Citi informó que recibió las autorizaciones regulatorias para que el empresario Fernando Chico Pardo haga la compra del banco y se convierta, con efectos inmediatos, en presidente del Consejo de Administración.
lun 15 diciembre 2025 03:59 PM
El empresario es el nuevo presidente del Consejo de Administración del banco. (Luis Cortes/REUTERS)

Citi obtuvo el permiso de los reguladores para venderle el 25% de Banamex al empresario Fernando Chico Pardo.

El banco estadounidense informó que con efectos inmediatos, el empresario asume como el nuevo Presidente del Consejo de Administración del banco.

"La inversión realizada por Chico Pardo muestra la confianza en el futuro de Banamex, y en el desarrollo de su estrategia actual de continuar creciendo en todas las líneas de negocio", destacó Citi en un comunicado.

El empresario dijo desde septiembre pasado, cuando se anunció que sería el accionista mayoritario, que buscaba relanzar el banco con una estrategia centrada en la digitalización.

Manuel Romo se mantendrá como director general del banco al igual que el resto de la plantilla directiva y el plan de Citi de desinversión se mantiene.

"Cualquier decisión relacionada con el cronograma y la estructura de la oferta pública inicial propuesta de Banamex continuará guiándose por varios factores, incluidas las condiciones del mercado y las autorizaciones regulatorias", destacó el banco.

La semana pasada, Manuel Romo, director general, dijo que el banco está comprometido con ser el "banco de la innovación", por lo que en 2026 enfocará sus inversiones y sus esfuerzos en fortalecer la banca de consumo mediante los canales digitales.

