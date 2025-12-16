Publicidad

CNBV revoca licencia de Vector Casa de Bolsa

La Secretaría de Hacienda informó que el 1 de diciembre, la Casa de Bolsa de Alfonso Romo solicitó la revocación de su licencia tras haber sido señalado por lavado de dinero en EU.
mar 16 diciembre 2025 09:39 AM
CNBV revoca licencia de Vector Casa de bolsa tras señalamientos de lavado de dinero
El 1 de diciembre, la casa de bolsa de Alfonso Romo solicitó voluntariamente la revocación de su licencia. (Daniel Becerril/REUTERS)

La junta de gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la licencia a Vector Casa de Bolsa para operar en México.

Esta decisión ocurrió luego de que la empresa de Alfonso Romo solicitara el 1 de diciembre esta revocación voluntaria. "Desde el punto de vista legal, financiero y operativo, es procedente resolver favorablemente la revocación de la autorización de que se trata, en los términos del planteamiento presentado", determinó la CNBV.

La Comisión hizo un análisis y determinó que Vector cuenta con los requisitos para llevar a cabo la revocación de la licencia y destacó que esta revocación no implica pronunciamiento alguno sobre algún señalamiento.

Vector fue una de las tres instituciones financieras que fue señalada, en junio pasado, por el gobierno de Estados Unidos por facilitar las actividades de lavado de dinero de los cárteles con sede en México, incluidos el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, así como la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos.

Desde entonces no se han presentado pruebas que demuestren los hechos y la Casa de Bolsa ha cedido sus operaciones en favor de Finamex e Insigneo.

De Miami a América Latina: Insigneo crece con la compra global de Vector Global
Insigneo planea crecimiento de hasta 15% tras adquisición de Vector Global

"Vector, originalmente denominada Sociedad Bursátil Mexicana, Casa de Bolsa, opera como casa de bolsa desde el año 1976", destacó Hacienda en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con el regulador, en ese entonces la ley del mercado de valores, las casas de bolsa no se encontraban sujetas a un régimen de autorización para organizarse y operar como tales, sino que únicamente debían ser inscritas en el entonces Registro Nacional de Valores e Intermediarios.

Tras la promulgación de la ley del mercado de valores, en diciembre de 2005, se estableció que las casas de bolsa deberían contar con un permiso para operar.

