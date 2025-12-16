CNBV revoca licencia de Vector Casa de bolsa tras señalamientos de lavado de dinero

La Comisión hizo un análisis y determinó que Vector cuenta con los requisitos para llevar a cabo la revocación de la licencia y destacó que esta revocación no implica pronunciamiento alguno sobre algún señalamiento.

Vector fue una de las tres instituciones financieras que fue señalada, en junio pasado, por el gobierno de Estados Unidos por facilitar las actividades de lavado de dinero de los cárteles con sede en México, incluidos el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, así como la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos.

Desde entonces no se han presentado pruebas que demuestren los hechos y la Casa de Bolsa ha cedido sus operaciones en favor de Finamex e Insigneo.

"Vector, originalmente denominada Sociedad Bursátil Mexicana, Casa de Bolsa, opera como casa de bolsa desde el año 1976", destacó Hacienda en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con el regulador, en ese entonces la ley del mercado de valores, las casas de bolsa no se encontraban sujetas a un régimen de autorización para organizarse y operar como tales, sino que únicamente debían ser inscritas en el entonces Registro Nacional de Valores e Intermediarios.

Tras la promulgación de la ley del mercado de valores, en diciembre de 2005, se estableció que las casas de bolsa deberían contar con un permiso para operar.