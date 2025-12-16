La venta de Banamex no está completa: ¿qué pasa con el 75% restante que no compró Chico Pardo?

¿Cuándo se anunció la intención de vender Banamex?

En enero de 2022, el gigante financiero estadounidense Citi anunció su intención de vender Banamex para poder enfocarse en el negocio patrimonial y aquel que le dejara el mayor número de beneficios a los accionistas.

Una vez que se dio a conocer la intención de venta, los jugadores que levantaron la mano para la compra fueron Banorte, Santander, Inbursa, Banco Azteca, Grupo Mifel, el empresario Javier Garza y Grupo México, de Germán Larrea.

Tras firmar una serie de estrictos acuerdos de confidencialidad, los interesados accedieron a un cuarto de datos que revelaba el estado financiero de Citibanamex.

Desde que se anunció la venta, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Banamex debería quedar en manos de empresarios mexicanos. El mandatario puso una serie de condiciones para el futuro comprador. Entre estos requisitos estaba que no tuviera adeudos con el SAT en el pago de impuestos, que no se despidiera a trabajadores mexicanos y que el acervo histórico y cultural se quedara en el país para el disfrute de sus habitantes.

Sin embargo, el proceso de venta nunca pudo concretarse.

¿Quién compró Banamex?

A finales de septiembre de este año, se anunció que el empresario Fernando Chico Pardo adquirió el 25% de Grupo Financiero Banamex en una operación que se calcula en 42,000 millones de pesos y que equivale a 520 millones de acciones.

“Esta inversión de Fernando Chico Pardo, uno de los líderes empresariales más respetados en México, es un respaldo rotundo a la fortaleza y potencial de Banamex”, dijo Jane Fraser, directora general de Citi.

La banquera estadounidense destacó que Banamex ha sido durante mucho tiempo "una piedra angular del sistema financiero mexicano".

¿Qué tan grande es Banamex?

Banamex es el cuarto grupo financiero más grande de México por activos totales: tiene más de 1,300 sucursales, alrededor de 9,000 cajeros automáticos, cerca de 13.6 millones de clientes de Banca de Consumo, más de 6,000 clientes de Banca Empresarial y 8.6 millones de clientes de la Afore.

¿Qué pasará con el 75% restante?

Citi no ha dicho de manera oficial qué planes tiene para el resto de Banamex.

El dueño de Grupo México, Germán Larrea, ofreció comprar la totalidad del grupo financiero, pero Citi declinó la oferta.

Entre las opciones que tiene Citi serían colocar otra parte del negocio en la Bolsa de Valores o buscar un nuevo comprador para otra parte del grupo.

"Con la adquisición de una participación del 25% en Banamex, Fernando Chico Pardo asume la presidencia, lo que marca un hito en el proceso de desinversión de Citi. La sólida franquicia minorista, la calidad de los activos y la capitalización de Banamex permanecen intactas. A medida que disminuye la participación accionaria de Citi, se reducirá el apoyo de la filial, lo que se refleja en la perspectiva negativa de Moody’s para las calificaciones de depósitos", dijo Felipe Carvallo, Senior Vice President, Financial Institutions - Moody’s Ratings, en un reporte.