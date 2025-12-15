Reguladores autorizan a Fernando Chico Pardo comprar 25% de Banamex

Este lunes 15 de diciembre, Citi concretó la venta del 25% de Banamex al empresario Fernando Chico Pardo, cumpliendo con el anuncio realizado en septiembre pasado. Con efectos inmediatos, Chico Pardo asumió el cargo de Presidente del Consejo de Administración del banco.

En un comunicado, Citi destacó que la inversión de Chico Pardo “muestra la confianza en el futuro de Banamex y en su estrategia de crecimiento en todas las líneas de negocio”.

El empresario ha señalado que su objetivo es relanzar el banco con un enfoque en la digitalización, mientras que Manuel Romo continuará como director general, al igual que el resto del equipo directivo. El plan de desinversión de Citi se mantiene según lo previsto.

🚨 Reguladores aprueban que Fernando Chico Pardo compre el 25% de Banamex. Citi informó que recibió las autorizaciones regulatorias para venderle esa participación al empresario, quien asume con efectos inmediatos como presidente del Consejo de Administración del banco. La… pic.twitter.com/liCqpPUGK9 — Expansión (@ExpansionMx) December 15, 2025

¿Cuáles son los negocios de Fernando Chico Pardo?

De acuerdo con el ranking 2024 de los 100 empresarios más importantes de México , elaborado por Expansión, Chico Pardo es presidente de dos importantes empresas y forma parte de varios organismos y grupos empresariales.

Entre sus cargos sobresale la presidencia del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), que el año pasado registró ventas por 25,822 millones de pesos, cuenta con 2,101 empleados y cotiza en la Bolsa de Valores.

ASUR es el primer grupo aeroportuario de México y Latinoamérica que cotiza de manera simultánea en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa de Nueva York.

También preside Promecap Acquisition Company, una firma de inversión líder en México que no cotiza en bolsa. La empresa realiza inversiones de capital de riesgo, participa en mercados públicos y ofrece servicios de asesoría patrimonial y de transacciones.

Chico Pardo es miembro del consejo de Carrix-SSA Marine Inc., miembro suplente del consejo de Grupo Financiero BBVA México, consejero independiente de Grupo Industrial Saltillo y miembro suplente del consejo de Grupo Carso.

El empresario tiene amplia experiencia en el sector financiero luego de haber fundado la casa de bolsa Acciones y Asesoría Bursátil, que más tarde compró Inbursa. (Foto: Jimena Zavala)

¿Cómo fue su trato con Banamex?

Fernando Chico Pardo y su familia acordaron adquirir a Citi un 25% de la participación accionaria de Banamex , operación que requiere autorizaciones regulatorias en México y que se prevé concluir en la segunda mitad de 2026.

Directivos de Banamex señalaron que la inversión representa un vínculo estratégico que permitirá avanzar en la transformación digital y operativa del banco, así como en su crecimiento en distintas líneas de negocio.

Por su parte, Chico Pardo destacó su compromiso de colaborar con la institución y su confianza en el equipo directivo para continuar la modernización de sus procesos y la atención a clientes.

“Estamos muy comprometidos y contentos de formar parte de Banamex, que es una institución icónica en México con un futuro muy prometedor.

“Tenemos mucha confianza en el equipo y continuaremos trabajando muy de cerca en la transformación que ya iniciaron, agilizando su digitalización punta a punta, con un foco excepcional en la satisfacción del cliente en cualquier punto de contacto, y que eso acelere aún más el crecimiento que ya iniciaron”, señaló el empresario.

Citi, por su parte, mantiene como prioridad estratégica su desinversión de Banamex y ajustará cualquier decisión futura respecto a la oferta pública inicial de acuerdo con condiciones de mercado y regulaciones vigentes.