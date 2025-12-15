Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
La venta de Banamex_Header Desktop Home Expansión
La venta de Banamex_Galería Desktop Home Expansión
Economía

Además de Banamex, estos son los otros negocios del empresario Fernando Chico Pardo

Chico Pardo, considerado uno de los empresarios más influyentes de México, tiene 73 años y una amplia trayectoria en sectores estratégicos.
lun 15 diciembre 2025 05:35 PM
Chico Pardo
Fernando Chico Pardo y su familia acordaron comprar a Citi el 25% de la participación accionaria de Grupo Financiero Banamex. (Expansión)

El empresario Fernando Chico Pardo y su familia cercana acordaron comprar a Citi el 25% de la participación accionaria de Grupo Financiero Banamex, aunque este no es su único negocio.

Chico Pardo, considerado uno de los empresarios más influyentes de México, ha desarrollado una amplia trayectoria en diversos sectores estratégicos. Nació el 15 de febrero de 1952 en la Ciudad de México y actualmente tiene 73 años.

Estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana y cursó una maestría en la Kellogg School of Management, consolidando así una sólida formación en negocios y gestión empresarial.

Publicidad

Reguladores autorizan a Fernando Chico Pardo comprar 25% de Banamex

Este lunes 15 de diciembre, Citi concretó la venta del 25% de Banamex al empresario Fernando Chico Pardo, cumpliendo con el anuncio realizado en septiembre pasado. Con efectos inmediatos, Chico Pardo asumió el cargo de Presidente del Consejo de Administración del banco.

En un comunicado, Citi destacó que la inversión de Chico Pardo “muestra la confianza en el futuro de Banamex y en su estrategia de crecimiento en todas las líneas de negocio”.

El empresario ha señalado que su objetivo es relanzar el banco con un enfoque en la digitalización, mientras que Manuel Romo continuará como director general, al igual que el resto del equipo directivo. El plan de desinversión de Citi se mantiene según lo previsto.

¿Cuáles son los negocios de Fernando Chico Pardo?

De acuerdo con el ranking 2024 de los 100 empresarios más importantes de México , elaborado por Expansión, Chico Pardo es presidente de dos importantes empresas y forma parte de varios organismos y grupos empresariales.

Entre sus cargos sobresale la presidencia del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), que el año pasado registró ventas por 25,822 millones de pesos, cuenta con 2,101 empleados y cotiza en la Bolsa de Valores.

fernando-chico-pardo-compra-banamex
Economía

Fernando Chico Pardo compra el 25% de Banamex

ASUR es el primer grupo aeroportuario de México y Latinoamérica que cotiza de manera simultánea en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa de Nueva York.

También preside Promecap Acquisition Company, una firma de inversión líder en México que no cotiza en bolsa. La empresa realiza inversiones de capital de riesgo, participa en mercados públicos y ofrece servicios de asesoría patrimonial y de transacciones.

Chico Pardo es miembro del consejo de Carrix-SSA Marine Inc., miembro suplente del consejo de Grupo Financiero BBVA México, consejero independiente de Grupo Industrial Saltillo y miembro suplente del consejo de Grupo Carso.

fernando-chico-pardo-compra-banamex
El empresario tiene amplia experiencia en el sector financiero luego de haber fundado la casa de bolsa Acciones y Asesoría Bursátil, que más tarde compró Inbursa. (Foto: Jimena Zavala)

¿Cómo fue su trato con Banamex?

Fernando Chico Pardo y su familia acordaron adquirir a Citi un 25% de la participación accionaria de Banamex , operación que requiere autorizaciones regulatorias en México y que se prevé concluir en la segunda mitad de 2026.

Directivos de Banamex señalaron que la inversión representa un vínculo estratégico que permitirá avanzar en la transformación digital y operativa del banco, así como en su crecimiento en distintas líneas de negocio.

Fernado Chico Pardo
Economía

Fernando Chico Pardo, el empresario diversificado que compra acciones de Banamex

Por su parte, Chico Pardo destacó su compromiso de colaborar con la institución y su confianza en el equipo directivo para continuar la modernización de sus procesos y la atención a clientes.

“Estamos muy comprometidos y contentos de formar parte de Banamex, que es una institución icónica en México con un futuro muy prometedor.

“Tenemos mucha confianza en el equipo y continuaremos trabajando muy de cerca en la transformación que ya iniciaron, agilizando su digitalización punta a punta, con un foco excepcional en la satisfacción del cliente en cualquier punto de contacto, y que eso acelere aún más el crecimiento que ya iniciaron”, señaló el empresario.

Citi, por su parte, mantiene como prioridad estratégica su desinversión de Banamex y ajustará cualquier decisión futura respecto a la oferta pública inicial de acuerdo con condiciones de mercado y regulaciones vigentes.

Publicidad

Tags

Centro Banamex Fernando Chico Pardo empresas

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad