La app de Banamex falla por segundo día consecutivo este 16 de diciembre; quejas de usuarios aumentan

De acuerdo con el sitio DownDetector, los reportes siguen con 60% en el acceso a la aplicación móvil, el 31% ya al navegar en la app de la app de Banamex y 9% al iniciar sesión.

Aunque las fallas se registraron en todo el país, las zonas con mayor número de reportes fueron la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Yucatán, entre otros estados de la República.

Los usuarios se quejan a través de las redes sociales de Banamex, por lo que la institución bancaria responde que está trabajando en resolverlos.

"Tenemos una intermitencia general en nuestro sistema, nuestro equipo está trabajando para solucionarlo lo antes posible, pero desafortunadamente en este momento no puedo brindarte el servicio, por favor intenta más tarde", responde a usuarios en 𝕏.

El banco responde a las quejas a través de redes sociales. (Foto: Captura de pantalla en X)

Agradecemos… — Banamex (@banamex) December 16, 2025

Los problemas en la app de Banamex comenzaron desde el lunes 15 de diciembre por la mañana, y aunque cesaron por algunas horas, de nuevo se incrementan las quejas en la mañana de este martes. Incluso, en los comentarios se observa que las quejas comenzaron desde hace 10 días.