Banxico despide el año con recorte a la tasa de interés

"La Junta de Gobierno juzgó apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario", destacó el banco central.

Los miembros de la junta destacaron que el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y los posibles impactos ante cambios en políticas comerciales a nivel global ayudarán a la inflación.

Contra los pronósticos de los analistas, Banxico descartó hacer modificaciones en su trayectoria para la inflación y mantuvo sus pronósticos de que convergerá al 3% en el tercer trimestre de 2026.

En noviembre, la inflación repuntó a 3.8% ante el aumento de las tarifas eléctricas así como del transporte público; la inflación subyacente se ubicó en 4.43%.

El banco de inversión UBS destacé un reporte que parte del repunte inflacionario podría revertirse en diciembre, debido a efectos estacionales asociados al Buen Fin.

Tras acumular más de 400 puntos base de recortes acumulados, los expertos esperan que Banxico sea más cauteloso en los meses siguientes.

"Los impuestos de enero y la posible transferencia arancelaria aumentan la probabilidad de una pausa en febrero", señalaron analistas de Morgan Stanley.