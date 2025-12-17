Estudio: Los más ricos de México también necesitan educación financiera

"(Aunque) hay algunos inversionistas que sí son más sofisticados y empiezan a invertir en mercados, hace falta un tema de educación financiera para que pueda tener inversiones que le den mayores rendimientos y salirse de la renta fija como Cetes y bonos", dijo en entrevista Christian Hauswaldt, director general de Invested.

A pesar de que en 2022 y 2023 la renta fija fue una buena alternativa porque los Cetes dieron rendimientos históricos, eso se terminó en 2024 con la reducción de tasas. Banco de México (Banxico) empezó el año pasado a reducir la tasa; actualmente está en 7.25% y se espera que cierre el año en 7%.

"Ahorita, con mayor razón, tenemos que salir a buscar otro tipo de opciones, pero sí hay un espacio para la educación financiera", destacó Hauswaldt.

Mientras que las personas con altos patrimonios a nivel internacional suelen asignar 45-55% a renta variable, 20-25% a bonos y entre 10-20% a activos alternativos como private equity, real estate institucional o hedge funds, en México hay una mayor concentración en renta fija y bienes raíces, es decir, hacia deuda tradicional.

"En América Latina -y particularmente en México- los activos reales como inmuebles y negocios privados predominan, reflejando una preferencia por lo tangible y niveles de deuda más bajos que en otros mercados", destaca el reporte.

Uno de los impactos para los patrimonios de estas personas es que mientras que en países desarrollados como Estados Unidos se crece gracias a rentas variables, en México se mantiene acotado y es que en México tiene el 4% del mercado accionario del mundo contra Estados Unidos que tiene más del 30%.

Además de un crecimiento del patrimonio más moderado, el especialista añadió que un 80% de la gente encuestada no tiene estructurado un plan de sucesión para las siguientes generaciones, lo que también apunta a que no hay un acompañamiento de parte de las instituciones financieras.

Una muestra de la necesidad de acompañamiento que tienen las personas con altos patrimonios fue el relanzamiento que hizo recientemente Scotiabank de su banca privada.

El banco de origen canadiense busca hacer la gestión patrimonial de las personas que tienen más de medio millón de pesos. Rodrigo Córdova, director general adjunto Wealth & Asset Management de Scotiabank Mexico, dijo en entrevista que el negocio de la gestión patrimonial crece a doble dígito.

Córdova reafirmó que los mexicanos enfocan sus inversiones en renta fija, por lo que con el relanzamiento de su banca privada buscan entender el perfil de sus clientes y su rango de inversión.

"Lo que estamos asesorando es el momento en el que los clientes diversifican hacia instrumentos de capitales, tanto locales como extranjeros", dijo.

Para el banco, la idea es impulsar la diversificación, pero no moviendo el dinero de un lugar a otro, sino creando un portafolio que cuente con renta fija, capitales y algunos alternativos que ayuden a maximizar el riesgo-retorno de inversión.