Economía

La actividad económica rebotó en octubre, pero la industria sigue en deterioro

La economía mexicana repuntó en octubre con un alza mensual de 1% del IGAE, pero la debilidad industrial y la caída en manufactura siguen limitando el crecimiento acumulado del año.
lun 22 diciembre 2025 10:33 AM
La actividad económica rebotó en octubre, pero el acumulado de 2025 es similar a años con recesión
Hacia el cierre de 2025, Monex advierte que la debilidad manufacturera, la incertidumbre comercial y el entorno político-económico interno seguirán presionando el crecimiento. Su estimación para el PIB de 2025 es de 0.41% anual. (istock)

La actividad económica en México mostró un rebote mayor al esperado en octubre, luego de la contracción registrada en septiembre. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) creció 1.0% mensual, su mayor avance desde julio de 2024 y superando la estimación oportuna, que anticipaba un crecimiento de 0.5%.

A tasa anual, el indicador avanzó 1.6%, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Inegi.

El repunte estuvo impulsado principalmente por las actividades terciarias, que crecieron 1.2% mensual y 2.5% anual, su mejor desempeño desde mayo de 2024.

Destacaron los servicios de apoyo a negocios (9.3%), servicios profesionales (7.5%), esparcimiento y actividades culturales (5.7%), salud (5.6%) y el comercio al por menor (4.1%).

En contraste, sectores ligados al consumo discrecional y a la actividad turística siguen mostrando debilidad, como los servicios de alojamiento y preparación de alimentos, que cayeron 2.5% anual.

Por su parte, las actividades secundarias registraron un avance mensual de 0.7%, el primero desde mayo, aunque a tasa anual permanecen en contracción (-0.7%), acumulando ocho meses consecutivos de retrocesos.

Al interior, la manufactura cayó 1.4% anual, con cinco meses consecutivos en terreno negativo, mientras que la minería retrocedió 0.7%, extendiendo una racha de más de dos años de caídas anuales. La construcción fue la excepción, con un crecimiento anual de 1.5%, tras varios meses de retrocesos.

Acumulado del año, el más bajo desde 2020

En el acumulado del año, el IGAE muestra un crecimiento de apenas 0.2% anual, el más bajo para un periodo comparable desde 2020, año marcado por la crisis sanitaria, "lo que plasma una notoria pérdida de dinamismo de los principales sectores productivos", señaló Monex en un reporte.

Antes de la pandemia, solo años asociados a recesiones —como 2019, 2009 o 1995— registraron desempeños similares, según un análisis de Banco BASE. Donde se agrega que, pese al mejor dato de octubre, persisten señales de debilidad estructural en la industria, particularmente en la manufactura, lo que limita las perspectivas de crecimiento hacia el cierre del año.

Con un crecimiento mensual promedio de 0.16% entre enero y noviembre, Banco BASE estima que, si esta tendencia se repite en diciembre, el PIB del cuarto trimestre podría crecer alrededor de 0.8% trimestral y 1.2% anual.

Sin embargo, para 2025, el crecimiento anual del PIB se perfila cercano a 0.6%, reflejando una economía que avanza, pero con un impulso todavía frágil y muy dependiente del sector servicios

"Hacia el cierre de año, persisten retos asociados al debilitamiento de las manufacturas, la incertidumbre del entorno comercial y un contexto político-económico interno presionado, lo que seguirá limitando las perspectivas de crecimiento. Bajo este contexto, para el cierre 2025 estimamos una expansión del PIB de 0.41% anual", explicó Monex.

