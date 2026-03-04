FMI: Economía mundial, "a prueba una vez más" por la guerra en Medio Oriente

La guerra en Medio Oriente está poniendo "a prueba una vez más" la resiliencia económica mundial, afirmó este jueves en Bangkok la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.
"Si este conflicto se prolonga, es evidente que podría afectar a los precios mundiales de la energía, la confianza de los mercados, el crecimiento y la inflación, y suponer nuevas exigencias para los responsables políticos de todo el mundo", aseguró Georgieva durante una transmisión en vivo de la conferencia "Asia en 2050" celebrada en la capital tailandesa.