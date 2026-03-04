Publicidad

FMI: Economía mundial, "a prueba una vez más" por la guerra en Medio Oriente

EU e Israel comenzaron a lanzar ataques contra Irán el sábado, en los que murió su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. La ofensiva desencadenó una ola de represalia de Teherán en todo el Golfo.
mié 04 marzo 2026 10:57 PM
Kristalina Georgieva_titular del FMI
"Si este conflicto se prolonga, es evidente que podría afectar a los precios mundiales de la energía, la confianza de los mercados, el crecimiento y la inflación", aseguró la directora del FMI, Kristalina Georgieva. (Reuters/archivo)

La guerra en Medio Oriente está poniendo "a prueba una vez más" la resiliencia económica mundial, afirmó este jueves en Bangkok la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

"Si este conflicto se prolonga, es evidente que podría afectar a los precios mundiales de la energía, la confianza de los mercados, el crecimiento y la inflación, y suponer nuevas exigencias para los responsables políticos de todo el mundo", aseguró Georgieva durante una transmisión en vivo de la conferencia "Asia en 2050" celebrada en la capital tailandesa.

Estados Unidos e Israel comenzaron a lanzar ataques contra Irán el sábado, en los que murió su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. La ofensiva desencadenó una ola de represalia de Teherán en todo el Golfo.

El conflicto en esta región rica en recursos ha provocado una subida vertiginosa de los precios mundiales del petróleo y ha sumido a los mercados en el caos.

Nos encontramos en un mundo en el que las crisis son más frecuentes e inesperadas, y llevamos bastante tiempo advirtiendo a nuestros miembros de que la incertidumbre es ahora la nueva normalidad
Kristalina Georgieva, directora del FMI

"Es posible que nos encontremos en un periodo prolongado de inestabilidad", continuó.

En su opinión, la seguridad energética está "en juego" para la mayor parte de Asia, al señalar que los mercados han fluctuado "como una montaña rusa en los últimos días".

"Por lo tanto, cuanto antes veamos el final de la calamidad, mejor para todo el mundo", consideró.

