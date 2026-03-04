FMI: Economía mundial, "a prueba una vez más" por la guerra en Medio Oriente

Estados Unidos e Israel comenzaron a lanzar ataques contra Irán el sábado, en los que murió su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. La ofensiva desencadenó una ola de represalia de Teherán en todo el Golfo.

El conflicto en esta región rica en recursos ha provocado una subida vertiginosa de los precios mundiales del petróleo y ha sumido a los mercados en el caos.

Nos encontramos en un mundo en el que las crisis son más frecuentes e inesperadas, y llevamos bastante tiempo advirtiendo a nuestros miembros de que la incertidumbre es ahora la nueva normalidad Kristalina Georgieva, directora del FMI

"Es posible que nos encontremos en un periodo prolongado de inestabilidad", continuó.

En su opinión, la seguridad energética está "en juego" para la mayor parte de Asia, al señalar que los mercados han fluctuado "como una montaña rusa en los últimos días".

"Por lo tanto, cuanto antes veamos el final de la calamidad, mejor para todo el mundo", consideró.