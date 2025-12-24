Gasolina y diésel subirán de precio por ajuste al IEPS en 2026: desde cuándo y cuánto aumentan

¿Desde cuándo aplica el aumento al IEPS?

Las nuevas cuotas entran en vigor el 1 de enero de 2026, de acuerdo con el Acuerdo emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). No se trata de un nuevo impuesto, sino de una actualización inflacionaria prevista en la ley.

El ajuste se calculó con un factor de actualización de 1.0379, derivado del crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025.

¿Cuánto sube el IEPS a gasolinas y diésel en 2026?

Estas son las cuotas del IEPS a combustibles automotrices que aplicarán a partir de enero.

IEPS a combustibles automotrices (por litro)

Gasolina menor a 91 octanos (regular): 6.7001 pesos

Gasolina mayor o igual a 91 octanos (premium): 5.6579 pesos

Diésel: 7.3634 pesos

Combustibles no fósiles: 5.6579 pesos

IEPS ambiental: combustibles fósiles

Además del IEPS a gasolinas y diésel, también se actualizan las cuotas aplicables a combustibles fósiles, que funcionan como un impuesto ambiental:

Gasolinas y gasavión: 17.7591 centavos por litro

Diésel: 21.5491 centavos por litro

Turbosina y kerosenos: 21.2108 centavos por litro

Combustóleo: 22.9975 centavos por litro

Carbón mineral: 47.1189 pesos por tonelada

IEPS estatal a gasolinas y diésel

Estas cuotas corresponden al componente del IEPS que se destina a las entidades federativas:

Gasolina menor a 91 octanos: 59.1390 centavos por litro

Gasolina mayor o igual a 91 octanos: 72.1605 centavos por litro

Diésel: 49.0817 centavos por litro

¿Este ajuste significa que subirá el precio de la gasolina?

No necesariamente de forma automática. El precio final al consumidor depende de varios factores:

Precio internacional del petróleo

Tipo de cambio

Márgenes de comercialización

Estímulos fiscales al IEPS que aplique el gobierno

Hacienda puede compensar el aumento con estímulos, como ha ocurrido en años anteriores, para evitar impactos bruscos en el precio al público.

¿Por qué se actualiza el IEPS cada año?

La ley establece que el IEPS debe ajustarse anualmente con base en la inflación para evitar que el impuesto pierda poder recaudatorio. Es un mecanismo automático y distinto a una reforma fiscal.