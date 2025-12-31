El impuesto que no perdona uvas ni brindis: así pegará el IEPS a tu cartera en 2026

Por el IEPS a bebidas saborizadas, tabaco y juegos con apuestas, Hacienda prevé recaudar 142,411 millones de pesos en 2026. De acuerdo, con la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario, Édgar Amador Zamora lo recaudado por los dos primeros conceptos se destinará a gasto en Salud. Mientras que por recaudación de IEPS a combustibles estiman una recaudación de 473,279 millones.

Bebidas con azúcares y edulcorantes

De dieta o no, las bebidas saborizadas con azúcares y edulcorantes añadidos como refrescos, jugos industrializados, bebidas deportivas y sueros tendrán una mayor carga tributaria.

Para bebidas con azúcar la cuota pasará de 1.64 pesos por litro a 3.08 pesos por litro. Mientras que para bebidas con edulcorantes o sustitutos de azúcar, la cuota pasará de cero pesos a 1.50 pesos por litro.

Tabaco más caro

También aplicarán aumentos al IEPS al tabaco y productos que contengan nicotina. Para los primeros la cuota ad valorem pasará de 160% en 2025, a 200% en 2026, además la cuota por pieza pasará de 0.64 pesos a 0.85 pesos.

Para cigarros, puros y otros tabacos labrados a mano, el gravamen pasa de 30.4% a 32%. Mientras que la enajenación e importación de otros productos que contengan nicotina generará un gravamen de cero a 100%.





Juegos con apuestas y sorteos

En tanto, el IEPS para juegos con apuestas y sorteos pasa de 30% a 50%. Y los juegos con apuestas y sorteos digitales que realicen residentes en el extranjero sin establecimiento en México, tendrán una tasa de cero a 50% en 2026.

Cuotas para gasolinas y diésel

Adicionalmente, como cada año, las tres cuotas IEPS que se cobran a las gasolinas Magna y Premium, y diésel se actualizan de acuerdo a la inflación.

La cuota del IEPS federal para la gasolina Magna pasa de 6.45 pesos por litro a 6.70 pesos por litro. Para la Premium sube de 5.45 pesos por litro a 5.65 pesos. Para el diésel pasó de 7.09 pesos por litro a 7.36 pesos por litro.

La cuota del IEPS estatal para la gasolina verde pasa de 0.56 pesos a 0.59 pesos. Para la roja va de 0.69 pesos a 0.72 pesos por litro en 2026, mientras que para el diésel pasa de 0.47 pesos a 0.49 pesos.

Finalmente, la cuota IEPS por CO2 pasa de 0.1711 pesos por litro para ambas gasolinas a 0.1775 pesos por litro. Para el diésel sube de 0.2076 pesos por litro a 0.2154 pesos por litro.





Suspenden cobro a videojuegos violentos

En el proceso de discusión y votación de la Ley del IEPS en el Congreso se aprobó gravar con IEPS de 8%, los videojuegos con contenido violento extremo o para adultos. Por esta nueva disposición, Hacienda esperaba recaudar 183 millones de pesos en 2026.

No obstante, la Presidencia de la República publicó el 31 de diciembre un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que otorga un subsidio de 100% para este impuesto que estaba previsto para el próximo año, esto quiere decir que no se cobrará a los usuarios.