Trump: Venezuela "entregará" hasta 50 millones de barriles de petróleo a EU

"Las autoridades interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

"Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos (...), para garantizar que se use en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos".

Presidenta encargada de Venezuela nombra zar económico

La presidenta interina de Venezuela nombró el martes a la cabeza de su equipo económico, una posición que ocupó hasta la caída de Nicolás Maduro y que es prioridad de su administración.

Es el primer anuncio de cambio que hizo Delcy Rodríguez al frente del gobierno. Calixto Ortega Sánchez fue designado vicepresidente del área económica.

Rodríguez era la vicepresidenta del país y primera en la línea de sucesión, pero además era ministra de Hidrocarburos y zar económico.

Su sustituto fue presidente del Banco Central de Venezuela entre 2018 y 2025, y antes trabajó en la industria petrolera.

"Para el cierre de 2026, esperamos consolidar las cifras de 2025 y hemos crecido aún más", dijo Rodríguez en la TV estatal, donde citó la estimación de crecimiento de 6.5% de la Cepal para 2025.

El escenario económico venezolano es complejo, con una desvalorización de la moneda local de casi 500% que aviva temores de hiperinflación. No obstante, expertos mejoraron sus perspectivas para 2026 con Rodríguez a la cabeza del gobierno.

Rodríguez llevó las riendas de la política económica en los años de la crisis más profunda, cuando flexibilizó controles y despenalizó el uso del dólar.

La presidenta interina asume el gobierno bajo la lupa de Donald Trump, quien ordenó el bombardeo sobre Caracas que llevó a la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, acusados de narcotráfico en Estados Unidos.

El republicano ha expresado especial interés en las reservas de petróleo de Venezuela, mientras Rodríguez abogó por una relación equilibrada y de respeto.

Expertos estiman que la nueva administración puede llevar a una flexibilización del embargo vigente desde 2019.

Con información de AFP