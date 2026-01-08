El costo de la vida le juega en contra a Estados Unidos justo cuando toca hablar del T-MEC

En la última encuesta AP-NORC, solo el 31% de los adultos aprueba su manejo de la economía, su nivel más bajo en el segundo mandato del presidente estadounidense.

A pesar de que la seguridad fronteriza, uno de los temas fuertes en la agenda del republicano, sigue siendo relevante, con 50% de aprobación, la insatisfacción de los votantes se concentra en el deterioro del nivel adquisitivo y las expectativas de inflación.

Con todo y la reciente mejora tanto en los precios como en el crecimiento económico, datos de la Universidad de Michigan muestran una “incertidumbre sustancial sobre el futuro económico”. Y persiste zozobra sobre los precios a largo plazo. Para el consumidor, esto se traduce en una dificultad para prever cuánto rendirán sus ahorros o salarios en el futuro, lo que les mantiene en niveles de duda superiores a los de 2024.

Una imagen deteriorada en un año decisivo

El deterioro de la confianza del consumidor y el hecho de que solo 17% de los estadounidenses consideren que sus ingresos están mejor que hace un año son situaciones que pueden persistir durante 2026 y aumentar la presión política sobre Donald Trump.

En sus perspectivas para el año, Morgan Stanley advierte que los aranceles y los estímulos preelectorales pueden reavivar la inflación, justo cuando el votante es más sensible al costo de vida.

En un análisis, Actinver también subraya que la aplicación de aranceles y una política migratoria más agresiva ya han tenido costos en la aprobación del presidente. Este antecedente eleva el riesgo político rumbo a la revisión del T-MEC, donde cualquier endurecimiento comercial podría profundizar el descontento económico del votante estadounidense.

La presión sobre la Casa Blanca para mostrar resultados económicos visibles explica el énfasis en recortes de tasas, inversión y proyectos estratégicos, así como un discurso comercial más duro Enrique Covarrubias, economista en jefe de Actinver.

En el escenario en que los demócratas logren una mayoría en la Cámara, la institución advierte que Trump enfrentaría mayores restricciones políticas para impulsar cambios comerciales profundos, lo que aumentaría la incertidumbre en torno al T-MEC y a la política arancelaria.

Los promedios recientes indican que los demócratas tienen alrededor de 4.7 puntos de ventaja sobre los republicanos en intención de voto genérica para la Cámara (por ejemplo, 45.1% demócratas vs. 40.3% republicanos), según encuestas compiladas por Decision Desk HQ, RealClearPolitics y Race to the WH, lo cual muestra que hay un desafío político para Trump en noviembre de 2026.

La desigualdad también pesa, ya que según análisis Moody’s Analytics, hasta el segundo trimestre de 2025, aproximadamente el 10% de los hogares con mayores ingresos representó el 49.2% del total del gasto de consumo en ese periodo, el nivel más alto registrado desde 1989.

Otro reporte de la Reserva Federal de Dallas confirma la tendencia al observar que el 20% superior de la distribución de ingresos representa cerca del 57% del gasto total. Esto puede explicar por qué en los últimos meses las expectativas del consumo de bienes duraderos se desplomaron 40 puntos entre enero, cuando asumió el poder Donald Trump, y noviembre de 2025.

La OCDE, en su última actualización de diciembre de 2025, proyecta una desaceleración para Estados Unidos en 2026, con un crecimiento del PIB del 1.5%, afectado por aranceles, menor inmigración y recortes en el gasto público, aunque la inversión en IA persiste, la inflación se mantendría por encima del 2% hasta mediados de 2026, con posible moderación de tasas.