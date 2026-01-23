Graciela Márquez detalló que, tras las reformas secundarias realizadas por el gobierno anterior, el rediseño dejó separada la evaluación de programas sociales de la evaluación integral de la política social. En su explicación, los programas sociales “1:1” (mencionó como ejemplo Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida) no serán evaluados por el Inegi, sino por una subsecretaría de Hacienda.

De acuerdo con Márquez, esa tarea quedó en una unidad de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda, dentro del ciclo presupuestal: en un flujo de asignación de recursos, ejercicio y evaluación, para retroalimentar futuras decisiones de gasto.

“Evaluación integral” y por qué cambia el enfoque

Márquez insistió en que el mandato del Inegi es distinto y la ley le exige una evaluación integral de la política social, un terreno donde México tiene menos tradición porque históricamente se han evaluado programas, no políticas sociales en su conjunto.

En ese contexto, explicó que el Coneval ya venía moviéndose hacia evaluaciones temáticas y agrupamientos (más allá del programa por programa), y que el Inegi busca tomar esos antecedentes para construir el nuevo enfoque.

Hoy, el Instituto está afinando el marco conceptual para esa evaluación integral. Según Márquez, el trabajo está encabezado por la doctora Gabriela Pérez Yarahuán, junto con Claudia Maldonado (quien también dirige la nueva estructura vinculada a pobreza).

El objetivo es consolidar ese marco durante el primer trimestre del año y apuntar a una primera entrega hacia agosto o septiembre, afirmó la economista que lidera al Inegi.

También dejó claro que la ley marca que la evaluación será anual, pero no ofrece guía sobre periodos, alcance temporal (por ejemplo, “hasta 2025”) ni sobre cómo medir una política que no es estrictamente anual, por lo cual aún están por definirse esos detalles.

Se mantienen enlaces con organismos internacionales

De acuerdo con el testimonio de una trabajadora de un organismo internacional, cuando existía Coneval había enlaces de trabajo estrecho —metodologías, intercambio técnico— que permitían publicar documentos más detallados en, por ejemplo, la pobreza infantil y que tras el cambio se habrían “perdido” esos canales de comunicación.

No obstante, Márquez respondió que el Inegi mantiene enlaces con organismos de Naciones Unidas, incluida Cepal, y que no han percibido una pérdida sistemática de comunicación.

Añadió que ella misma tuvo reuniones con Unicef y otras dependencias para aclarar quiénes son los enlaces, y sugirió que parte del problema podría estar del lado de los recortes en agencias de la ONU (mencionó un recorte de alrededor de 20% de personal en octubre pasado), lo que también habría movido interlocutores.

Aun así, dijo que revisarán el caso específico para identificar si faltó un directorio o más difusión interna sobre dónde está la información y con quién coordinarse.

