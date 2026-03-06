¿Quién es el dueño de Las Antenas en Iztapalapa y las otras 10 plazas comerciales opera en México?

El Parque Las Antenas se ha convertido en una de las plazas comerciales más concurridas por habitantes de las alcaldías de Iztapalapa y Xochimilco. Sin embargo, no es el único desarrollo que sus dueños tienen en la Ciudad de México y en otros estados del país.
Los dueños de esta plaza, conocida también por albergar en su azotea el parque de diversiones Kataplum, cuentan actualmente con 17 inmuebles en operación y tres más en desarrollo. De ese total, 11 incluyen centros comerciales, algunos bajo esquemas de uso mixto, de acuerdo con su página web .
De hecho, los dueños de Las Antenas también están detrás de otros proyectos ampliamente conocidos en la capital, como Reforma 222 y Parque Delta, entre otros. Aquí te contamos todo lo que debes saber.
¿Quién es el dueño de Las Antenas en Iztapalapa?
El Parque Las Antenas, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, fue inaugurado en 2018 con el objetivo de llevar opciones comerciales y de entretenimiento a una zona densamente poblada que durante años tuvo poca oferta de plazas comerciales cercanas, particularmente en los límites entre el sur de Iztapalapa y Xochimilco.
El complejo cuenta con los elementos clásicos de un gran centro comercial. En sus extremos se encuentran Liverpool y Sears como tiendas ancla; además alberga un Cinépolis, un supermercado Walmart y decenas de locales comerciales de distintas marcas.
Uno de sus principales atractivos es Kataplum, un parque de diversiones ubicado en la azotea de la plaza. Sus juegos mecánicos pueden verse desde lo alto del Periférico y desde los andenes de la estación Periférico Oriente de la Línea 12 del Metro.
La empresa detrás de este desarrollo es Fibra Danhos, un fideicomiso de inversión en bienes raíces con fuerte presencia en la Ciudad de México, así como en estados como Puebla, Estado de México y Quintana Roo.
Al cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, Fibra Danhos no tiene un dueño único. Su propiedad está distribuida entre distintos accionistas e inversionistas. No obstante, una de las figuras más visibles dentro del grupo es David Daniel Kabbaz Chiver, fundador y presidente.
De acuerdo con la historia de la compañía, en 1976 los hermanos David Daniel Kabbaz Chiver y José Daniel Kabbaz crearon Grupo Danhos, una firma desarrolladora que surgió tras su decisión de diversificar el negocio familiar —originalmente ligado a la industria textil— hacia el sector inmobiliario y de la construcción.
Al cierre de 2024, la empresa reportó ingresos por 6,774.6 millones de pesos, lo que representó un incremento de 9.5% frente a lo registrado en 2023. En ese mismo periodo, su utilidad de operación ascendió a 4,405 millones de pesos, un alza de 11.6% respecto al año anterior.
En cuanto a su estructura laboral, Fibra Danhos informó que al cierre de 2024 contaba con 372 empleados, además de 11 integrantes en su consejo de administración.
En este contexto, Parque Las Antenas ilustra la estrategia de expansión de Fibra Danhos: apostar por centros comerciales de gran escala en zonas densamente pobladas con alta demanda de servicios y entretenimiento.
Este enfoque le ha permitido posicionar complejos en distintos puntos de la Ciudad de México y su zona metropolitana, combinando plazas comerciales tradicionales con proyectos de uso mixto que integran comercio, oficinas, vivienda u hotelería.