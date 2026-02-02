Bancomext prevé colocar 190,000 mdp en nuevos créditos en 2026

Valenzuela dijo que una de las líneas de acción de este 2026 es ayudar en la relocalización a las empresas vía el financiamiento de naves industriales que ayudarán a la Inversión Extranjera Directa.
De los casi 259,000 millones que colocó el año pasado este banco de segundo piso, 44,220 millones se usaron para el financiamiento de naves industriales, mientras que 77,430 millones fueron para proyectos de energía.
Empresas del sector automotriz recibieron 10,570 millones de pesos en financiamiento de este banco.
La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con distintos representantes del sector financiero: Hacienda, Banxico y directivos de algunos bancos en el país.
Más tarde se supo que en esa reunión se anunciaron planes específicos en materia de infraestructura y energía. El gobierno y la banca privada trabajan en un proyecto en el que con ayuda de los bancos de desarrollo, las pymes acceden a créditos con garantía en la banca comercial.
Sobre esto, Bancomext dijo que ya trabajan con más de 10 bancos comerciales, sin especificar los nombres.
Valenzuela explicó que las garantías que se están ofreciendo en favor de estas pymes van de entre 60 y 70% para que la banca comercial haga el préstamo en buenas condiciones.
La principal queja de estas empresas es que la banca comercial tradicionalmente da financiamientos más caros o con requisitos casi imposibles de conseguir, como prendas en garantía. El argumento de la banca comercial para hacerlo de esta forma es que cuando una empresa incumple en sus pagos, recuperar esa garantía toma mucho tiempo.
Bancomext también está extendiendo este beneficio de los créditos con garantía a las Sofomes y Sofipos.