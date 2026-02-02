Bancomext prevé colocar 190,000 mdp en nuevos créditos en 2026

"Fue un año de mucha incertidumbre, sí hubo mucha cautela por parte de los empresarios, sobre todo en inversiones de alto capital", dijo Valenzuela.

La funcionaria destacó que este año, al trabajar en conjunto con Nacional Financiera (Nafin), el objetivo es impulsar el Plan México, del que esta semana se darán a conocer algunos de los proyectos, impulsando los Polos de Desarrollo Económico del Bienestar.

Además de estos polos de desarrollo, también se están financiando proyectos de turismo, de cara al Mundial de Futbol que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

En 2025, el saldo total de la cartera de crédito de Bancomext fue de 258,948 millones de pesos, de los cuales 41,589 millones financiaron proyectos relacionados con el turismo.

"Nuestra misión y mandato es apoyar todo lo que surja", añadió. "Tanto Bancomext como Nafin están muy fortalecidos en su capital, entonces podemos otorgar el financiamiento que nos requieran".

"Tenemos programas para todos los sectores estratégicos de crecimiento del país: energía, automotriz, para el sector aeroespacial y naves industriales", destacó.