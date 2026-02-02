Publicidad

Economía

Bancomext prevé colocar 190,000 mdp en nuevos créditos en 2026

El financiamiento estará alineado al Plan México, con foco en polos de desarrollo, relocalización de empresas y proyectos de infraestructura y energía.
lun 02 febrero 2026 06:05 AM
plan mexico inversiones
Los proyectos de energía son de los más importantes en el marco del Plan México. (Rogelio Enns/Getty Images/iStockphoto)

La incertidumbre por los aranceles y una renegociación del TMEC podría extenderse este año. Bancomext, el banco de desarrollo para exportadores, planea dar nuevos créditos por hasta 190,000 millones de pesos este año.

En entrevista, Yvette Valenzuela, titular de banca de empresas en Bancomext, dijo que el año pasado fueron 187,300 millones de pesos y que 2025 fue un año en que los empresarios solicitaron menos financiamiento.

"Fue un año de mucha incertidumbre, sí hubo mucha cautela por parte de los empresarios, sobre todo en inversiones de alto capital", dijo Valenzuela.

La funcionaria destacó que este año, al trabajar en conjunto con Nacional Financiera (Nafin), el objetivo es impulsar el Plan México, del que esta semana se darán a conocer algunos de los proyectos, impulsando los Polos de Desarrollo Económico del Bienestar.

Además de estos polos de desarrollo, también se están financiando proyectos de turismo, de cara al Mundial de Futbol que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

En 2025, el saldo total de la cartera de crédito de Bancomext fue de 258,948 millones de pesos, de los cuales 41,589 millones financiaron proyectos relacionados con el turismo.

"Nuestra misión y mandato es apoyar todo lo que surja", añadió. "Tanto Bancomext como Nafin están muy fortalecidos en su capital, entonces podemos otorgar el financiamiento que nos requieran".

"Tenemos programas para todos los sectores estratégicos de crecimiento del país: energía, automotriz, para el sector aeroespacial y naves industriales", destacó.

Valenzuela dijo que una de las líneas de acción de este 2026 es ayudar en la relocalización a las empresas vía el financiamiento de naves industriales que ayudarán a la Inversión Extranjera Directa.

De los casi 259,000 millones que colocó el año pasado este banco de segundo piso, 44,220 millones se usaron para el financiamiento de naves industriales, mientras que 77,430 millones fueron para proyectos de energía.

Empresas del sector automotriz recibieron 10,570 millones de pesos en financiamiento de este banco.

La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con distintos representantes del sector financiero: Hacienda, Banxico y directivos de algunos bancos en el país.

Más tarde se supo que en esa reunión se anunciaron planes específicos en materia de infraestructura y energía. El gobierno y la banca privada trabajan en un proyecto en el que con ayuda de los bancos de desarrollo, las pymes acceden a créditos con garantía en la banca comercial.

Sobre esto, Bancomext dijo que ya trabajan con más de 10 bancos comerciales, sin especificar los nombres.

Valenzuela explicó que las garantías que se están ofreciendo en favor de estas pymes van de entre 60 y 70% para que la banca comercial haga el préstamo en buenas condiciones.

La principal queja de estas empresas es que la banca comercial tradicionalmente da financiamientos más caros o con requisitos casi imposibles de conseguir, como prendas en garantía. El argumento de la banca comercial para hacerlo de esta forma es que cuando una empresa incumple en sus pagos, recuperar esa garantía toma mucho tiempo.

Bancomext también está extendiendo este beneficio de los créditos con garantía a las Sofomes y Sofipos.

