Economía

Aun con un revés de la Corte, Trump puede sustituir hasta 73% de los ingresos arancelarios

Aunque la Corte Suprema frene el uso de la IEEPA, la Casa Blanca conserva un portafolio de facultades legales para mantener la recaudación y la presión comercial.
jue 29 enero 2026 05:55 AM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto mientras camina por el South Lawn al llegar a la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de noviembre de 2025. Trump está regresando a la Casa Blanca desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, donde pasó el fin de semana.
La administración de Trump ha aplicado varias medidas arancelarias al amparo de la IEEPA. (FOTO: ALLISON ROBBERT/AFP)

La política arancelaria de Donald Trump no depende de una sola base legal, aun si la Corte Suprema invalida los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), la Casa Blanca ya delineó una ruta para sustituir hasta 73% de esos ingresos fiscales y mantener la presión comercial.

Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, afirmó que el gobierno puede imponer de inmediato un arancel general de 10% si la Corte anula la IEEPA, un plan de reemplazo rápido de los gravámenes con otra facultad ejecutiva.

El instrumento alterno sería la Sección 122 de la Ley de Comercio, que autoriza aranceles temporales de hasta 15% ante déficits “grandes y graves” en la balanza de pagos de Estados Unidos. Esta herramienta permite actuar sin aval previo del Congreso, aunque solo por un periodo máximo de 150 días, pero superado ese plazo, la continuidad de los aranceles requiere aprobación legislativa, un escenario que luce poco viable.

Ante ese límite, Hassett anticipó que la administración recurriría después a otras facultades, en particular las Secciones 232 y 301, que permiten imponer gravámenes por razones de seguridad nacional o prácticas comerciales desleales. El diseño apunta a una secuencia legal que sostenga la recaudación aun si la IEEPA pierde respaldo judicial.

De acuerdo con estimaciones de Tax Foundation, un arancel de 10% aplicado a los mismos bienes gravados bajo la IEEPA generaría hasta 36,000 millones de dólares en pagos arancelarios durante esos 150 días, con ingresos netos cercanos a 27,000 millones.

Mientras que con una tasa de 15%, la recaudación directa subiría a 47,000 millones de dólares, con ingresos netos próximos a 36,000 millones, según la fundación.

Estos montos implican que Trump puede sustituir entre 56 y 73% de los ingresos previstos bajo la IEEPA para ese mismo periodo. El cálculo asume que los importadores mantendrán sus volúmenes de compra, pero si optan por retrasar operaciones ante la incertidumbre posterior al plazo de 150 días, la recaudación efectiva sería menor, advierte Tax Foundation.

El peso fiscal de la IEEPA explica por qué la administración busca preservar ese flujo, pues al 14 de diciembre de 2025, el gobierno federal recaudó más de 130,000 millones de dólares por aranceles al fentanilo y aranceles recíprocos. Estos pagos provinieron de cerca de 34 millones de solicitudes presentadas por 301,000 importadores, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés).

En 2025, los aranceles de la IEEPA representaron más de 60% de todos los ingresos arancelarios derivados de acciones de cumplimiento comercial, que incluyen también las Secciones 232, 301 y 201, según CBP.

A mediados de diciembre, los aranceles recíprocos concentraron 61% de los ingresos totales de la IEEPA, mientras que los aranceles al fentanilo sobre importaciones de China aportaron 28.4%. Los gravámenes sobre México y Canadá sumaron apenas 6.7%.

En 2025 se realizaron 50 modificaciones al código arancelario de Estados Unidos, de las cuales, la mitad derivó de acciones bajo la IEEPA. Ese activismo detonó una reacción legal sin precedente de empresas, consumidores y gobiernos estatales, los cuales promovieron más de 700 demandas en tribunales estadounidenses que cuestionan la legalidad de estos aranceles, de acuerdo con el Instituto Cato.

La administración de Trump ha aplicado varias medidas arancelarias al amparo de la IEEPA: aranceles recíprocos, los vinculados al fentanilo, al petróleo ruso, a Brasil y acuerdos comerciales con otros países negociados bajo esta misma ley.

Cato advierte que Trump elevó los aranceles a niveles no vistos desde la década de 1930 mediante este mecanismo, con efectos adversos para empresas, consumidores y la economía en general.

La Corte Suprema aún no se pronuncia de fondo y se espera una decisión antes de mediados de 2026. Si invalida los aranceles, el presidente puede resistirse a emitir reembolsos rápidos y recurrir a otras facultades ejecutivas para mantener un régimen arancelario de magnitud similar, señala el instituto.

Un análisis del Congressional Research Service (CRS) detalla el escenario posterior a un fallo adverso, ya que las autoridades tendrían que emitir reembolsos al momento de la liquidación de esas importaciones.

Para mercancías ya liquidadas, los importadores pueden presentar protestas ante CBP dentro de los 180 días posteriores. Sin embargo, no existe certeza plena de que todos los aranceles impuestos por orden ejecutiva puedan ser protestados, lo que puede obligar a litigios ante la Corte de Comercio Internacional.

El CRS subraya que este entramado legal genera una alta carga para los importadores, en especial para pequeñas y medianas empresas, y plantea que el Congreso intervendría para crear procedimientos claros de reembolso si la Corte invalida la IEEPA.

En conjunto, los datos muestran que un revés judicial no desarma la estrategia comercial de Trump. La administración conserva vías legales para sustituir ingresos arancelarios en el corto plazo y sostener una política de presión comercial que ya se convirtió en una fuente relevante de ingresos fiscales.

