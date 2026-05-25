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Economía

Banorte rechaza multa millonaria de la CNA por alianza con Rappi y prepara defensa legal

El banco informó que fue notificado de la multa el 19 de mayo y que está evaluando con sus asesores la legalidad de la sanción para impugnar.
lun 25 mayo 2026 07:51 AM
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Fachada exterior de una sucursal de Banorte en México. De acuerdo con la ABM, los bancos no abren en Jueves y Viernes Santo.
Multan a Banorte y Rappi por alianza de 2020; banco busca echar atrás la sanción. (iStock | Ceri Breeze )

Banorte dijo estar en desacuerdo con la multa que le impuso la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) por 19.9 millones de pesos por lo que busca impugnar en tribunales.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana, el banco que dirige Marcos Ramírez dijo que está evaluando con sus asesores los términos y argumentos que sustentan la multa.

El banco añadió que en su momento notificó a la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sobre el acuerdo con Rappi y que esta concentración fue revisada y autorizada por la CNA en 2021.

"En el marco de la Autorización Inicial, Cofece no cuestionó aspecto alguno relacionado con el Financiamiento o el paquete de garantías", señala Banorte.

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El banco asegura que aunque la sanción no representa un impacto significativo operativo o financiero, revisará los mecanismos de defensa que tiene para impugnar esta multa.

"Banco Banorte está en total desacuerdo con la Sanción y continúa evaluando con sus asesores los términos y argumentos que sustentan dicha sanción", aseguró.

Éste 24 de mayo, la CNA publicó una sanción contra el banco y contra Rappi por los casi 20 millones de pesos argumentando que se fusionaron sin la previa autorización del ente antimonopolio.

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La sanción data de hechos acontecidos en 2020, cuando Rappi y Banorte anunciaron la alianza para crear Tarjetas del Futuro. El acuerdo duró casi cinco años ya que el año pasado, Banorte compró la parte que tenía Rappi de esta asociación.

Esta compra, por mas del 44% de Tarjetas del Futuro, está en el proceso de autorización por parte de la CNA.

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El banco aseguró que la alianza con Rappi fue autorizada en 2021. (nirat/Getty Images/iStockphoto)

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La víspera, Rappi dijo a Expansión que respetan el marco legal aplicable en México.

"En Rappi respetamos a las autoridades y al marco legal aplicable en México, y reiteramos nuestro compromiso con nuestros usuarios, con el mercado mexicano y con la colaboración continua con las autoridades regulatorias, siempre en apego a la legislación vigente”, aseguró un vocero de Rappi México.

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GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B DE C.V. Rappi

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