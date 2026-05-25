Banorte rechaza multa millonaria de la CNA por alianza con Rappi y prepara defensa legal

Banorte dijo estar en desacuerdo con la multa que le impuso la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) por 19.9 millones de pesos por lo que busca impugnar en tribunales.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana, el banco que dirige Marcos Ramírez dijo que está evaluando con sus asesores los términos y argumentos que sustentan la multa.

El banco añadió que en su momento notificó a la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sobre el acuerdo con Rappi y que esta concentración fue revisada y autorizada por la CNA en 2021.

"En el marco de la Autorización Inicial, Cofece no cuestionó aspecto alguno relacionado con el Financiamiento o el paquete de garantías", señala Banorte.