La economía de EU crece 2.2% en 2025

La cifra estuvo significativamente por debajo del ritmo del 2.5% que los analistas habían pronosticado para el trimestre. A su vez, el crecimiento del PIB para 2025 se situó en 2.2%.

Poco antes de que se difundieran los últimos datos oficiales, Trump atribuyó la desaceleración del Producto Bruto Interno (PIB) a un prolongado cierre presupuestario del gobierno el año pasado, del cual responsabilizó a los legisladores demócratas.

"El cierre demócrata le costó a Estados Unidos al menos dos puntos del PIB", escribió el mandatario republicano en su plataforma Truth Social.

Los analistas estiman en su mayoría que cualquier impacto sobre el crecimiento económico derivado de la parálisis presupuestaria de octubre y mediados de noviembre sea temporal.

El viernes, el Departamento de Comercio señaló que el crecimiento más lento del cuarto trimestre "reflejó descensos en el gasto público y las exportaciones, así como una desaceleración del gasto de los consumidores".

Esto se vio parcialmente compensado por un repunte de las inversiones, añadió el informe.

La semana pasada comenzó un nuevo cierre del gobierno, pero solo afectó al Departamento de Seguridad Nacional.