DolarApp evoluciona a ARQ con una inversión millonaria para México

En México, ARQ albergará la compraventa y gestión de dólares y euros digitales, además de la facilidad para enviar y recibir pagos de Estados Unidos, Europa y otros mercados, así como tarjetas. internacionales para viajes y compras online (que incluye su nueva tarjeta metálica Prestige), herramientas de inversión directa y una oferta de crédito.

Reinventar las finanzas transfronterizas

Esta propuesta llegó en un momento en el que, si bien fintechs como Nubank y Mercado Pago se convirtieron en el primer producto financiero para millones de personas no bancarizadas en México y en el resto de América Latina, la experiencia financiera siguió dependiendo de la banca tradicional para profesionales de altos ingresos y usuarios con movilidad global.

En este escenario, destacó la adopción de monedas estables o stablecoins como una infraestructura más rápida y eficiente para las finanzas internacionales.

Por ello, ARQ (antes Dolar App) tomó la oportunidad de posicionarse en México a partir de 2022, bajo el liderazgo de sus tres cofundadores Fernando Terrés (CEO), Zach Garman (CPO) y Álvaro Correa (COO).

Álvaro Correa (COO), Zach Garman (CPO) y Fernando Terrés (CEO), cofundadores de ARQ. (Cortesía )

En palabras de Fernando Terrés, el objetivo que se planteó fue “ayudar a los usuarios a gastar internacionalmente con tasas de conversión justas y a recibir pagos del exterior con la simplicidad de una cuenta local, a través de la construcción de un entorno que va más allá de las finanzas transfronterizas”.

Como resultado, ya es uno de los principales socios de su categoría y un ejemplo de casos de uso reales y escalables de stablecoins, de acuerdo con el reporte anual más reciente de la firma Stripe, referente mundial en infraestructura de pagos.

Ahora, bajo una nueva identidad de marca y con oficinas en operación en Nueva York, Buenos Aires, San Pablo, Cracovia, Ciudad de México, Bogotá y Londres, ARQ dará servicio a dos millones de usuarios del segmento de consumidores afluentes.

Alcanzar dicha cifra representa un hito importante; sin embargo, para la compañía es solo el principio, así lo aseguró Álvaro Correa. Muestra de ello es la conexión natural que logró su propuesta de valor en México, un país con una profunda relación económica con Estados Unidos y hábitos financieros cada vez más globales.

De esta manera, el enfoque de la plataforma abarcará desde el envío y recepción de pagos internacionales en el mayor corredor de remesas del mundo, estimado en 64,000 millones de dólares, hasta los viajes frecuentes y las compras internacionales.

La nueva tarjeta metálica Prestige. (Cortesía )

˝ARQ es la plataforma de largo plazo que estamos desarrollando para consumidores afluentes en toda América: una solución para gestionar sus finanzas cotidianas, operar con monedas globales, invertir internacionalmente y gastar en todo el mundo con confianza”, concluyó Zach Garman.