Inflación en México repunta a 4.02% en febrero y queda fuera del rango objetivo de Banxico

El componente subyacente —que excluye precios más volátiles y es el que sigue con mayor atención el banco central— aumentó 0.46% en el mes y 4.50% a tasa anual, lo que indica que las presiones inflacionarias aún persisten en la economía.

Dentro de este indicador, los servicios subieron 0.52% mensual, mientras que las mercancías aumentaron 0.39%, reflejando incrementos tanto en productos como en actividades relacionadas con el consumo.

Alimentos y restaurantes impulsan los precios

En el componente no subyacente, los precios avanzaron 0.64% en el mes, principalmente por el encarecimiento de algunos productos agropecuarios. Entre los productos con mayor incidencia al alza destacaron:

Jitomate, con un aumento mensual de 22.51%

Papa y otros tubérculos, con 20.86%

Tomate verde, con 18.89%

Limón, con 25.97%

También influyeron en la inflación los aumentos en loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como en restaurantes. En contraste, algunos productos ayudaron a moderar el índice, como el gas doméstico LP, el huevo y el pollo, cuyos precios disminuyeron durante el mes.

Alimentos y servicios siguen presionando la inflación anual

Por categorías de consumo, los mayores incrementos anuales se registraron en:

Bebidas alcohólicas y tabaco: 8.12%

Restaurantes y servicios de alojamiento: 7.22%

Servicios educativos: 6.03%

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 5.16%

Canasta básica también sube

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, que da seguimiento a 170 bienes y servicios esenciales para los hogares, aumentó 0.52% mensual y 3.84% anual en febrero.

