Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Inflación en México repunta a 4.02% en febrero y queda fuera del rango objetivo de Banxico

El alza de alimentos y servicios mantuvo presiones en los precios durante febrero, mientras el componente subyacente —clave para Banxico— se ubicó en 4.50% anual.
lun 09 marzo 2026 07:30 AM
inflacion inegi febrero 2026
En el mismo mes del año pasado, la inflación mensual fue de 0.28%, mientras que la anual se ubicó en 3.77%, por lo que el dato más reciente refleja un ligero repunte del ritmo de crecimiento de los precios. (Huds79/Getty Images)

La inflación en México volvió a ubicarse por encima del rango objetivo del banco central durante febrero, impulsada principalmente por el encarecimiento de alimentos y algunos servicios. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una inflación mensual de 0.50% en febrero, con lo que la inflación anual se ubicó en 4.02%, informó el Inegi.

El resultado mantiene al indicador por encima del rango objetivo del Banco de México, que es de 3% +/- un punto porcentual, es decir entre 2% y 4%.

Publicidad

El componente subyacente —que excluye precios más volátiles y es el que sigue con mayor atención el banco central— aumentó 0.46% en el mes y 4.50% a tasa anual, lo que indica que las presiones inflacionarias aún persisten en la economía.

Dentro de este indicador, los servicios subieron 0.52% mensual, mientras que las mercancías aumentaron 0.39%, reflejando incrementos tanto en productos como en actividades relacionadas con el consumo.

Alimentos y restaurantes impulsan los precios

En el componente no subyacente, los precios avanzaron 0.64% en el mes, principalmente por el encarecimiento de algunos productos agropecuarios. Entre los productos con mayor incidencia al alza destacaron:

  • Jitomate, con un aumento mensual de 22.51%
  • Papa y otros tubérculos, con 20.86%
  • Tomate verde, con 18.89%
  • Limón, con 25.97%

También influyeron en la inflación los aumentos en loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como en restaurantes. En contraste, algunos productos ayudaron a moderar el índice, como el gas doméstico LP, el huevo y el pollo, cuyos precios disminuyeron durante el mes.

Alimentos y servicios siguen presionando la inflación anual

Por categorías de consumo, los mayores incrementos anuales se registraron en:

  • Bebidas alcohólicas y tabaco: 8.12%
  • Restaurantes y servicios de alojamiento: 7.22%
  • Servicios educativos: 6.03%
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 5.16%

Canasta básica también sube

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, que da seguimiento a 170 bienes y servicios esenciales para los hogares, aumentó 0.52% mensual y 3.84% anual en febrero.

Publicidad

Tags

Inflación Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad