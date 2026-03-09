En el arranque de semana en el Expansión Daily, el jefe de información de Grupo Expansión, Alberto Verdusco, y la editora de ESG, Rosalía Lara, conversan sobre la marcha del 8M que se vivió en la CDMX, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la brecha salarial, las recientes declaraciones de Donald Trump sobre los cárteles en Latinoamérica, entre otros temas.
lun 09 marzo 2026 08:11 AM
#Crónica | CDMX se pinta de morado: mujeres toman las calles contra la violencia y los feminicidios
8M: La brecha salarial, una de las caras de la desigualdad que viven las mujeres en México
Trump señala a México como epicentro de los cárteles y califica a Sheinbaum como “muy buena persona”
BlackRock limita rescates en fondo de crédito privado ante nerviosismo en el sector
La UNAM es la mejor universidad rankeada en México en temas de sostenibilidad
