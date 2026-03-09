Publicidad

CDMX se pinta de morado: mujeres toman las calles contra la violencia

La marcha del 8M en calles de la CDMX y las declaraciones de Trump sobre los cárteles en Latinoamérica, entre los temas de este lunes 9 de marzo.
lun 09 marzo 2026 08:11 AM
expansion-daily-9-marzo
La marcha del 8M en las calles de la CDMX, entre los temas que se abordan este lunes 9 de marzo en el capítulo del Podcast de Expansión Daily. (Fotoarte: Expansión )

En el arranque de semana en el Expansión Daily, el jefe de información de Grupo Expansión, Alberto Verdusco, y la editora de ESG, Rosalía Lara, conversan sobre la marcha del 8M que se vivió en la CDMX, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la brecha salarial, las recientes declaraciones de Donald Trump sobre los cárteles en Latinoamérica, entre otros temas.

