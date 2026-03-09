CDMX se pinta de morado: mujeres toman las calles contra la violencia

En el arranque de semana en el Expansión Daily, el jefe de información de Grupo Expansión, Alberto Verdusco, y la editora de ESG, Rosalía Lara, conversan sobre la marcha del 8M que se vivió en la CDMX, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la brecha salarial, las recientes declaraciones de Donald Trump sobre los cárteles en Latinoamérica, entre otros temas.