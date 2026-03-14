¿Quién contribuye más?, las actividades que impulsan la recaudación del SAT

Sin una reforma fiscal, el gobierno federal marca recaudaciones récord, impulsadas por el pago de impuestos federales que genera la realización actividades económicas de distintos sectores.

Al cierre de 2025, se registraron 6.04 billones de pesos en recaudación de impuestos, lo que representó 93,803 millones más frente a lo programado, es decir un cumplimiento de 101.6%, refieren cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Entre las actividades económicas que impulsan esta recaudación destacan la importación de bienes (aduanas) y servicios, las que generan las entidades federativas para brindar servicios y bienes públicos; los servicios financieros y de seguros; las actividades de gobierno y organismos internacionales; las industrias manufactureras, y el comercio al por mayor.

