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Economía

¿Quién contribuye más?, las actividades que impulsan la recaudación del SAT

El pago de impuestos en aduanas, de entidades federativas, y el de entidades financieras concentran el pago de impuestos en México.
sáb 14 marzo 2026 08:08 AM
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Entre las actividades económicas que impulsan esta recaudación destacan la importación de bienes (aduanas) y servicios, las que generan las entidades federativas para brindar servicios y bienes públicos; los servicios financieros y de seguros. (Foto: iStock. )

Sin una reforma fiscal, el gobierno federal marca recaudaciones récord, impulsadas por el pago de impuestos federales que genera la realización actividades económicas de distintos sectores.

Al cierre de 2025, se registraron 6.04 billones de pesos en recaudación de impuestos, lo que representó 93,803 millones más frente a lo programado, es decir un cumplimiento de 101.6%, refieren cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Entre las actividades económicas que impulsan esta recaudación destacan la importación de bienes (aduanas) y servicios, las que generan las entidades federativas para brindar servicios y bienes públicos; los servicios financieros y de seguros; las actividades de gobierno y organismos internacionales; las industrias manufactureras, y el comercio al por mayor.

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Por su peso en la contribución de impuestos, los sectores de servicios financieros, comercio al por menor y al por mayor, minería y manufacturas están en el ojo de la autoridad fiscal para ser revisados. Recientemente se publicaron las tasas efectivas promedio de estos sectores, las cuales sirven de referencia para llamar a los contribuyentes a ponerse al tanto con la autoridad fiscal, con declaraciones complementarias o auditorías.

Los que menos contribuyen al erario

En tanto, entre las actividades económicas que menos contribuyen a la recaudación de impuestos están: agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza, incluso con saldo negativo en su aportación al erario por subsidios y apoyos; con un saldo positivo, pero pequeño resaltan los servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos; dirección de corporativos y empresas; electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final; así como los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas.

Al separar la recaudación por tipo de impuestos, se observa que las industrias manufactureras son las que mayor participación tienen en el pago del ISR, y en el caso del IVA y IEPS lo recaudado por aduanas y actividades de las entidades federativas.

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Tags

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Servicio de Administración Tributaria (SAT)

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