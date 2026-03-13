La guerra en Irán activa subsidio de 2.6 pesos al diésel en México

El incremento de los precios del petróleo, a raíz del conflicto armado de Israel y Estados Unidos contra Irán, activó el subsidio de México al diésel, el combustible que mayormente se utiliza para el transporte de personas y mercancías.
Para la semana del 14 al 20 de marzo, la cuota por el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) al diésel de 7.36 pesos por litro, contará con un subsidio de 2.59 pesos equivalente a 35.2%. Con el estímulo, la cuota quedará en 4.77 pesos por litro, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).