La guerra en Irán activa subsidio de 2.6 pesos al diésel en México

Cuando suben los precios internacionales del petróleo, suben los combustibles automotrices, que mayormente importa México de Estados Unidos, para reducir el impacto en el alza de precios a los consumidores, Hacienda activa un subsidio o descuento a la cuota IEPS federal, que se cobra en los precios en estaciones de servicio, esto significa pérdidas en la recaudación de impuestos.

En tanto, cuando los precios internacionales del crudo bajan o se mantienen estables, la dependencia elimina los subsidios, lo que le ayuda a recaudar recursos.

Este subsidio al diésel, es el primero que se aplica en lo que va del año. La última vez que Hacienda otorgó estímulos fiscales fue al diésel y a la gasolina Magna, en la semana del 5 al 11 de abril de 2025.

El 28 de febrero, cuando inició el conflicto, el precio promedio nacional del diésel era de 26.23 pesos por litro; el pasado jueves el precio alcanzó los 27.71 pesos, lo que representa un aumento directo a los consumidores de 1.48 pesos por litro. El incremento es de 5.6%.