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Economía

La guerra en Irán activa subsidio de 2.6 pesos al diésel en México

La cuota por el impuesto IEPS que se cobra al combustible utilizado para el transporte de mercancías y personas, tendrá un descuento que absorberá Hacienda como un pérdida recaudatoria.
vie 13 marzo 2026 05:58 PM
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Para la semana del 14 al 20 de marzo, la cuota por el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) al diésel de 7.36 pesos por litro, contará con un subsidio de 2.59 pesos equivalente a 35.2%. (Foto: iStock. )

El incremento de los precios del petróleo, a raíz del conflicto armado de Israel y Estados Unidos contra Irán, activó el subsidio de México al diésel, el combustible que mayormente se utiliza para el transporte de personas y mercancías.

Para la semana del 14 al 20 de marzo, la cuota por el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) al diésel de 7.36 pesos por litro, contará con un subsidio de 2.59 pesos equivalente a 35.2%. Con el estímulo, la cuota quedará en 4.77 pesos por litro, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

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Cuando suben los precios internacionales del petróleo, suben los combustibles automotrices, que mayormente importa México de Estados Unidos, para reducir el impacto en el alza de precios a los consumidores, Hacienda activa un subsidio o descuento a la cuota IEPS federal, que se cobra en los precios en estaciones de servicio, esto significa pérdidas en la recaudación de impuestos.

En tanto, cuando los precios internacionales del crudo bajan o se mantienen estables, la dependencia elimina los subsidios, lo que le ayuda a recaudar recursos.

Este subsidio al diésel, es el primero que se aplica en lo que va del año. La última vez que Hacienda otorgó estímulos fiscales fue al diésel y a la gasolina Magna, en la semana del 5 al 11 de abril de 2025.

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Economía

2025, el año en que Hacienda dejó sin subsidios a las gasolinas

El 28 de febrero, cuando inició el conflicto, el precio promedio nacional del diésel era de 26.23 pesos por litro; el pasado jueves el precio alcanzó los 27.71 pesos, lo que representa un aumento directo a los consumidores de 1.48 pesos por litro. El incremento es de 5.6%.

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Magna y Premium sin estímulo

Las gasolinas Magna y Premium no contarán, por ahora, con estímulo en sus cuotas. Por lo que los consumidores pagarán 6.70 pesos de IEPS por litro de la gasolina vede, y 5.65 pesos por litro de gasolina Premium.

Las cotizaciones del barril de Brent, referencia internacional para el petróleo, han subido más de 42% desde el inicio de la guerra en Irán, ante la caída de las entregas de hidrocarburos provenientes del Golfo Pérsico.

Su precio pasó de 72.48 dólares el barril el 27 de febrero a 103.14 dólares este viernes en el cierre, es decir, un incremento de más de 42% en el período y de 11% en la semana. Su equivalente estadounidense, el barril de WTI, aumentó más de un 47% desde el inicio del conflicto hasta 98,71 dólares.

Con información de Diana Gante y AFP.

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diésel Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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